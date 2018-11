Mão na taça? Palmeiras está a sete pontos de superar melhor vice

Com o Campeonato Brasileiro em momentos decisivos, os matemáticos esfumaçam suas calculadoras. Projeções à parte, a seis rodadas do fim da disputa, o Palmeiras está a apenas sete pontos de superar a performance dos melhores vices do torneio nacional.

Desde 2006, ano em que o Brasileiro passou a contar com 20 participantes, dois clubes foram vices com os mesmos 72 pontos. O Atlético-MG, superado pelo Fluminense (77), alcançou a marca em 2012 e o Grêmio, superado pelo São Paulo (75), em 2008.

Como já tem 66 pontos ganhos, o Palmeiras chegaria aos 73 com mais duas vitórias e um empate. Nas próximas rodadas, o time alviverde enfrenta Atlético-MG (fora), Fluminense (casa), Paraná (fora), América-MG (casa), Vasco (fora) e Vitória (casa).

Das 12 edições do Campeonato Brasileiro com 38 rodadas, quatro acabaram vencidas por clubes que marcaram menos do que 73 pontos. Foram os casos de Corinthians (72 pontos em 2017 e 71 pontos em 2011), Fluminense (71 pontos em 2010) e Flamengo (67 pontos em 2009).

O Palmeiras tenta dar mais um passo rumo ao título nacional a partir das 17 horas (de Brasília) deste domingo. Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari entra em campo para enfrentar o Atlético-MG, no Estádio Independência.

Suspensos, os laterais Mayke e Diogo Barbosa e o atacante Dudu são desfalques certos para o confronto em Belo Horizonte. Invicto há 17 rodadas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras defende uma série de 13 vitórias e quatro empates.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com