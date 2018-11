Com clima descontraído, Palmeiras treina com elenco completo

O Palmeiras realizou, nesta sexta-feira, o seu último treino com a presença da imprensa antes do duelo contra o Paraná pelo Campeonato Brasileiro. Assim, como tradicionalmente vem acontecendo, os repórteres só puderam assistir aos primeiros momentos da atividade e o que se pode observar foi o clima descontraído e com várias brincadeiras na roda de bobinho. Os goleiros, que faziam um trabalho específico, também mostraram que o clima está leve no Alviverde.

Depois de contar com o retorno de Moisés, que se juntou a Hyoran na transição física, na última quinta-feira, o treinador Felipão teve todo o seu elenco à disposição no treino desta sexta, já que os titulares contra o Fluminense fizeram o regenerativo ontem.

Dessa forma, o Verdão terá basicamente todo o seu elenco à disposição para o duelo contra o Paraná no domingo, às 17 horas, no Estádio do Café, em Londrina (PR). O zagueiro Luan, que recebeu o terceiro amarelo e cumpre suspensão, é o único desfalque, o que deverá fazer a dupla de zaga ser Antônio Carlos e Edu Dracena.

Além disso, Luiz Felipe Scolari já havia adiantado que faria de cinco a seis mudanças no elenco. Deyverson, que cumpriu suspensão na última rodada, pode voltar ao comando de ataque. Moisés fica à disposição. Felipe Melo, Victor Luis e Marcos Rocha ou Jean também podem entrar na equipe.

O Verdão ainda fará um treino fechado na Academia de Futebol no sábado antes de viajar para Londrina, onde irá tentar chegar a 20 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, tirando o empate com o Corinthians e batendo o recorde de maior sequência invicta na competição.

