Palmeiras terá de cinco a seis mudanças para enfrentar o Paraná

O Palmeiras terá novamente muitas modificações em sua próxima partida no Campeonato Brasileiro. Para o duelo contra o Paraná, Felipão já quebra a cabeça para definir como irá armar o Verdão, que já fez neste ano a temporada com maior número de jogos no século.

“Eu vinha fazendo isso. Eu vinha jogando dessa forma. Para o jogo do Paraná lá em Londrina nós vamos trocar no mínimo cinco ou seis jogadores de novo. Agora eu tenho tempo para não jogar quarta, domingo, quarta e domingo. Agora a gente pode organizar e ter o cuidado que temos que ter com lesões e cartões porque é reta final. Se eu posso fazer essa troca”, disse Felipão.

Em relação ao time titular que venceu o Fluminense, os principais candidatos a ficar de fora contra o Paraná são Mayke, Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa, Thiago Santos e Borja. Caso as alterações se confirmem, Jean (ou Marcos Rocha), Edu Dracena, Antônio Carlos, Victor Luis, Felipe Melo e Deyverson entrariam na equipe.

Invicto há 19 jogos no Campeonato Brasileiro, o Verdão tem o melhor ataque e melhor defesa do torneio. Com 70 pontos ganhos, a equipe palestrina, cinco a mais que o segundo colocado Internacional, a equipe palestrina encara o Paraná neste domingo, às 17h (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina.

“Temos 12 pontos a disputar, com cinco na frente. Para sermos campeões, temos que ganhar no mínimo oito desses 12 – duas vitórias e dois empates. É muito difícil, mas vamos encurtando esse número, para poder respirar bem nos últimos jogos”, completou.