Em recuperação, Moisés volta aos treinos no Palmeiras

Moisés foi a grande novidade no treino de reapresentação do Palmeiras nesta quinta-feira. Após vencer o Fluminense na noite de ontem, no Allianz Parque, o elenco palestrino voltou aos treinos na Academia de Futebol.

Foi a primeira atividade de Moisés no gramado desde a entorse sofrido no tornozelo direito, no duelo contra o Atlético-MG, no último domingo. O camisa 10 aqueceu separado dos demais atletas e junto de Hyoran, outro que faz transição física após pancada na perna direita.

Durante o período em que a imprensa pôde acompanhar os trabalhos, nos dez primeiros minutos, Moisés se juntou aos demais atletas para exercícios de bobinho de quatro contra dois. O meia não parecia ter nenhuma limitação.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Fluminense fizeram apenas exercícios físicos no Centro de Excelência da Academia de Futebol. Gustavo Scarpa e Felipe Melo, que entraram na etapa final, treinaram normalmente.

Desfalque contra o Fluminense, Deyverson fica novamente à disposição da comissão técnica. A única baixa confirmada para domingo é o zagueiro Luan, com três cartões amarelos. O Verdão encara o rebaixado Paraná neste domingo, às 17h (de Brasília), no estádio do Café, em Londrina.