Briga, ameaças e liderança: Palmeiras volta a pegar o Cruzeiro

A partida entre Palmeiras e Cruzeiro neste domingo valerá muito mais do que os habituais três pontos no Campeonato Brasileiro. Em meio à briga entre os jogadores após a classificação celeste e ‘ameaças’ por parte dos alviverdes, o Verdão pode assumir a liderança do torneio nacional.

Após o apito final nesta quarta-feira, o cruzeirense Léo subiu nas costas de Felipe Melo e provocou a ira dos palmeirenses, que invadiram o gramado. Entre a confusão dos atletas, Sassá desferiu um soco em Mayke, que precisou ser contido pelos seguranças. A atitude foi classificada pelos palestrinos como covarde e após a partida, Dudu chegou a falar em tom de ameaça ao atacante dos mineiros.

“Domingo, tomara e rezo, peço que tenha tudo acabado aqui. Que as torcidas saibam que é um jogo apenas, os jogadores também. O Cruzeiro passou, temos outras competições e vamos tentar melhorar o que temos de melhorar e pronto”, afirmou o técnico Luiz Felipe Scolari.

Em meio à confusão, com 50 pontos ganhos, um a menos que o líder São Paulo, o Palmeiras recebe o Cruzeiro às 11h do domingo, no Allianz Parque. Em caso de triunfo, a ponta na tabela de classificação estará assegurada ao menos até o jogo do rival Tricolor, que entrará em campo apenas às 16h.

“Temos jogo de domingo e na quarta-feira, sabemos mais ou menos como montar a equipe, alguns jogadores não vão ter condições de jogar, os que jogaram hoje. Vamos montar a equipe que vem jogando na véspera de Libertadores”, complementou Scolari.