Dudu manda recado ao cruzeirense Sassá: “Nos vemos no nosso estádio”

O ato de Sassá na partida contra o Palmeiras, classificado pelos palestrinos como “covardia” não deve passar impune, ao menos no que depender do atacante Dudu. Em entrevista após a partida, o camisa 7 mandou um recado ao rival cruzeirense.

“Isso é atitude de covarde. Você dá o soco sem o outro estar vendo e depois ainda corre. Atitude de covarde. Mas tudo bem, domingo vamos nos ver no nosso estádio”, afirmou o atacante.

O reencontro de Sassá com os palmeirenses, porém, não deve acontecer neste domingo. As duas equipes se enfrentam às 11h (de Brasília) no Allianz Parque, mas o técnico Mano Menezes já disse que não pretende levar o atacante para São Paulo justamente para preservá-lo.

Após o apito final, o cruzeirense Léo subiu nas costas de Felipe Melo e provocou a ira dos palmeirenses, que invadiram o gramado. Entre a confusão dos atletas, Sassá desferiu um soco em Mayke, que precisou ser contido em campo para não revidar.

Fora da Copa do Brasil, o Palmeiras está vivo na briga pelos títulos da Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. No torneio continental, o Verdão encara o Colo-Colo pelas quartas de finais no Allianz Parque, após ter vencido em Santiago por 2 a 0. Já na competição de pontos corridos, o Alviverde está apenas um ponto atrás do líder São Paulo.

“Saímos tranquilos. Temos ainda dois campeonatos pela frente. É descansar e pensar domingo no jogo pelo Campeonato Brasileiro”, completou o palmeirense. “É fazer o que a gente vem fazendo. Não vai influenciar em nada. Nossa equipe está tranquila. Ficamos tristes por ter saído, por não ter chegado à final. Mas, infelizmente, não aconteceu. Agora é levantar a cabeça e pensar no domingo, que temos que vencer o jogo”.