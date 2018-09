Palmeirenses são unânimes ao falar de Sassá: “Covarde”

A briga que começou em campo e se estendeu até as arquibancadas promete render ainda neste domingo. Palmeiras e Cruzeiro voltam a se enfrentar, desta vez no Allianz Parque, às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro e o clima promete ser de revanche.

Após o apito final, o cruzeirense Léo subiu nas costas de Felipe Melo e provocou a ira dos palmeirenses, que invadiram o gramado. Entre a confusão dos atletas, Sassá desferiu um soco em Mayke, que precisou ser contido pelos seguranças.

Ambos foram expulsos, mas a atitude do cruzeirense foi classificada como covarde. Ao final da entrevista coletiva, Felipão falou informalmente com os jornalistas: “Viram o que o Sassá fez com o Mayke? Uma covardia, para que isso?”. Durante as declarações oficiais, o treinador também abordou o assunto.

“Coloquem as imagens de quem levou um soco por trás, pelo lado e quando a bola estava no ar, o que o jogador fez com o Felipe Melo. Ele não revidou, não fez nada, foi agredido. Tem determinadas situações que espero que a imprensa não eleja vilões. Tem outros vilões que não aparecem. Depois tem o pedido de desculpa, mas não é assim. Fez, assume o erro. Acho absurdo”.

Na zona mista, Dudu e Felipe Melo também reforçaram o coro sobre a covardia do atacante. “O Sassá covardemente agrediu o Mayke. Creio que isso é uma situação que tem que ser vista, porque essa situação da covardia não pode acontecer. O cara passar correndo e dar um soco na cara do companheiro é bem complicado. Então, sem o companheiro esperar, é complicado”, afirmou o volante, que ainda explicou o entrevero com Léo.

“Creio que vocês com as imagens podem falar melhor do que eu. Vi ali algumas situações. Acho que o Léo foi inconsequente no lance quando acabou o jogo. Fui pegar a bola com a mão e o Léo veio por cima, não sei se foi agredindo ou não. Mas não estou para falar do que aconteceu pós-jogo. Parabéns ao Cruzeiro pela classificação e, ao Palmeiras, resta trabalhar bastante, porque temos mais duas competições e sonhamos em conquistá-las”.

Fora da Copa do Brasil, o Palmeiras está vivo na briga pelos títulos da Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. No torneio continental, o Verdão encara o Colo-Colo pelas quartas de finais no Allianz Parque, após ter vencido em Santiago por 2 a 0. Já na competição de pontos corridos, o Alviverde está apenas um ponto atrás do líder São Paulo.