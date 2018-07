Borja publica vídeo de recuperação e crê em volta na Libertadores

Após passar por artroscopia, o centroavante Miguel Borja realiza processo de recuperação. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o colombiano do Palmeiras publicou vídeo dos exercícios de reabilitação e prometeu retornar nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Convocado para defender a Colômbia na Copa do Mundo da Rússia, Borja sentiu lesão no joelho direito durante o torneio. O atleta passou por cirurgia bem-sucedida no último dia 6 de julho, com prazo de recuperação estimado em quatro a seis semanas.

Em seu perfil no Instagram, além do vídeo, Borja escreveu: “Nos vemos no Paraguai”. Às 21h45 (de Brasília) do dia 9 de agosto, possivelmente com o colombiano como opção, o Palmeiras inicia a briga por um lugar nas quartas de final da Copa Libertadores diante do Cerro Porteño, como visitante.

Um dos destaques do Palmeiras na temporada de 2018, Miguel Borja acumula 15 gols em 23 partidas. Sem o centroavante colombiano, o versátil Willian é a principal alternativa do técnico Roger Machado para montar o comando de ataque titular.

Às 20 horas (de Brasília) de quinta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pega o Santos, no Pacaembu. Serão titulares Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Hyoran e Willian. Jailson, Luan, Moisés e Dudu estão suspensos.