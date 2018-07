Antônio Carlos vê jogo contra Santos como “um dos mais complicados”

Após treinar intensamente durante a pausa para a Copa do Mundo, o Palmeiras retoma o Campeonato Brasileiro às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira. No Estádio do Pacaembu, pela 13ª rodada do torneio nacional, o time defendido pelo zagueiro Antônio Carlos enfrenta o Santos.

“Fizemos uma boa preparação nesse período sem jogos e o time está bem. Mas acredito que do outro lado deve ter acontecido a mesma coisa. Todos os times vão voltar fortes. É o Santos, um clássico, com certeza um dos jogos mais complicados que teremos. Eles vão buscar vencer também”, previu o defensor.

Com 19 pontos ganhos, o Palmeiras figura na sexta posição, enquanto o Santos, 15º colocado, tem apenas 13 pontos, um a mais do que o Bahia, primeiro integrante da zona de rebaixamento. Imaginando um duelo “decidido no detalhe”, Antônio Carlos evita pensar na classificação do torneio.

“Nesse momento, a tabela é o que menos importa. É claro que queremos vencer e subir posições, mas temos que focar no Santos e nesse jogo importante. Eles têm um time muito bom e todos sabem disso. É fazer nosso jogo e colocar em prática tudo que treinamos nessa pausa”, afirmou o zagueiro.

Suspensos, Jailson, Luan, Moisés e Dudu estão fora do clássico contra o Santos. Assim, o time comandado por Roger Machado entrará em campo com Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Hyoran e Willian.