Atuações do Palmeiras: saiba quem foi mal e quem se salvou contra o Cruzeiro

Apesar de seguir na liderança do Campeonato Brasileiro, o empate com o Cruzeiro marcou o terceiro jogo consecutivo sem vitória do Palmeiras na competição. O duelo palestrino terminou empatado em 1 a 1, com gol de Arroyo para a Raposa e tento de Felipe Anderson para o Alviverde. Saiba quem foi bem e quem foi mal na partida em Barueri!

A defesa do Palmeiras teve uma atuação segura e deu pouquíssimos espaços para o Cruzeiro criar chances. Porém, em uma das duas oportunidades da Raposa, Arroyo foi feliz na finalização e abriu o placar. A falha no gol cruzeirense foi de Sosa, que errou o passe que deu início ao contra-ataque da Raposa. No entanto, o atacante paraguaio já estava lesionado quando cometeu o erro.

O setor com maior destaque do Palmeiras foi o meio-campo. Andreas Pereira e Marlon Freitas tiveram ótimo desempenho, dominando o meio de campo do Cruzeiro sem muita dificuldade. No primeiro tempo, com o apoio de Arias e Felipe Anderson, a intermediária era totalmente povoada pelos jogadores alviverdes, mas o cenário mudou com a saída de Felipe Anderson. O meia, inclusive, foi o responsável por empatar a partida, com um golaço ainda no primeiro tempo.

Quando o ex-jogador da Lazio se lesionou, aos 44 minutos do primeiro tempo, a figura dos setores palmeirenses mudou. Apesar de Lucas Evangelista entrar bem, Andreas caiu de rendimento na etapa complementar, assim como o setor ofensivo do Palmeiras.

A partida de Flaco López foi ruim, com o atacante falhando em manter a posse de bola no campo de ataque alviverde. É verdade que o argentino estava sozinho lá na frente desde os 20 minutos, quando Sosa saiu lesionado de campo. Porém, o argentino não fez um jogo no nível que vem demonstrando nesta temporada.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Fase do Palmeiras

O Palmeiras permanece liderando o Campeonato Brasileiro, agora com 35 pontos. No entanto, a vantagem para o Flamengo, segundo colocado, pode diminuir ainda nesta rodada. Caso o Rubro-Negro vença o Athletico-PR neste domingo, na Arena da Baixada, a distância entre as duas equipes cai para apenas dois pontos. Além do confronto direto entre as equipes na próxima rodada, no Maracanã, a equipe carioca também tem um jogo a menos no torneio.

Na Libertadores, o Palmeiras lidera o Grupo F, com oito pontos. Caso vença o próximo jogo, a equipe garante a vaga nas oitavas de final do torneio continental.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Cerro Porteño (5ª rodada da Copa Libertadores)

Data e hora: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)