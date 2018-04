Árbitro vê revide de Melo contra Clayson e relata discussão em túnel

Confira este e outros vídeos em

A súmula do Derby, vencido pelo Palmeiras na tarde de sábado, foi publicada no site da Federação Paulista de Futebol (FPF). No documento, o árbitro Leandro Bizzio Marinho justificou as expulsões de Felipe Melo e Clayson e relatou uma discussão entre Lucca e o auxiliar palmeirense Roberto Ribas no acesso aos vestiários.

De acordo com o árbitro, Felipe Melo recebeu o cartão vermelho por “revidar agressão” de Clayson “segurando o mesmo pelo pescoço utilizando de força excessiva”. Já o corintiano acabou expulso por “desferir dois tapas com força excessiva em seu adversário”.

O fiscal do jogo contou a Bizzio que Felipe Melo teve um copo plástico jogado em sua direção quando deixava o gramado e que não foi acertado pelo objeto. O juiz relatou ainda que os atletas do Palmeiras e a própria equipe de arbitragem receberam cusparadas e arremessos de pipocas no acesso aos vestiários.

Pelo fiscal da partida, Bizzio soube que, ao final do embate, enquanto as equipes se dirigiam aos vestiários, houve uma discussão entre o atacante Lucca e Roberto Ribas, auxiliar técnico do Palmeiras. Ambos precisaram ser contidos e, segundo o árbitro, há um vídeo que documenta o tumulto.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o árbitro paralisou a partida no momento em que sinalizadores foram acesos no setor ocupado pelas torcidas organizadas do Corinthians e, pouco depois, recomeçou a disputa, com os fogos ainda acesos, episódio também relatado na súmula.