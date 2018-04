Felipe Melo se diz tranquilo após expulsão: “Paguei pelo meu nome”

O volante Felipe Melo, conhecido pelo estilo polêmico, acabou expulso na primeira final do Campeonato Paulista, disputada neste sábado e vencida pelo Palmeiras. Na saída da arena de Itaquera, o meio-campista procurou demostrar tranquilidade ao comentar a situação.

O tumulto que marcou a partida ocorreu nos minutos finais do primeiro tempo, após uma dividida entre o centroavante Miguel Borja e o zagueiro Henrique. Depois da confusão generalizada, o árbitro Leandro Bizzio Marinho expulsou Felipe Melo e Clayson.

“Eu acho que paguei um pouco pelo meu nome, mas acontece. O que quero passar para vocês é que estou muito tranquilo, porque acho que foi a primeira vez que fui expulso sem fazer nada”, declarou Felipe Melo, tentando descrever a confusão que tomou conta do Derby.

“O que fiz foi tirar o meu time, as imagens são bem claras. Vi o Dudu um pouco acuado e o jogador do Corinthians (Clayson) indo atrás dele. Nesse meio tempo, ele veio para cima de mim para dar um soco. Ele é pequeno, eu me defendi e coloquei a mão para manter distância”, explicou o palmeirense, que já havia se desentendido com Clayson em 2017.

Após a expulsão, o técnico Roger Machado resolveu sacar o centroavante Miguel Borja para recompor o meio de campo com a entrada de Moisés. Ao falar sobre o árbitro Leandro Bizzio Marinho, responsável por suspendê-lo da decisão, Felipe Melo foi diplomático.

“Mandaram no WhatsApp que o juiz é corintiano. Eu conversei com ele e é um cara que mostrou uma personalidade muito grande, muito consciente daquilo que faz. Independentemente se torce para A ou B, o importante é o profissionalismo dentro do campo”, declarou.