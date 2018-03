Após um ano, Palmeiras reencontra Novorizontino mirando semi do Paulista

Para muitos, o verdadeiro Campeonato Paulista começa neste sábado, com o início da disputa dos mata-matas e, abrindo as quartas de final da competição, o Palmeiras encara o Novorizontino, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Em 2017, os dois times se enfrentaram na mesma fase, com dois triunfos palestrinos (3 x 1 e 3 x 0) O técnico Roger Machado, porém, garante sua equipe vai manter o padrão de atuação de todo Estadual.

“Não muda muita coisa em relação à conduta do jogo. Pode alterar apenas como o adversário vai se portar. A gente imagina o Novorizontino, em sua casa, tentando levar vantagem para o segundo jogo. Nós, mesmo fora, temos por costume tentar impor ritmo forte. Não sofremos muitos gols fora de casa. Isso nos dá confiança de que podemos fazer uma partida segura”, afirmou o comandante.

O Palmeiras se classificou como primeiro colocado na classificação geral do Campeonato Paulista com 26 pontos ganhos. Além disso, o time tem a melhor defesa da competição (oito gols), melhor ataque (19 tentos), e o artilheiro do torneio – Miguel Boja, com seis bolas nas redes.

“Momento é de crescimento, no Paulista e na Libertadores. Os últimos jogos dizem isso. O campeonato foi uma fase classificatória, agora começam os momentos eliminatórios. Dois jogos decidem quem passa. Estamos chegando em um bom momento. Tudo vai ser determinado como vamos encarar esse adversário forte, se vamos colocar em prática tudo o que temos trabalhado”.

Palmeiras vai seguir de ônibus até Campinas, onde pegará um voo para São José do Rio Preto. Depois, outro ônibus até Novo Horizonte. São quase 400km de viagem #GazetaVerdao — Bruno Calió (@b_calio) 16 de março de 2018

Roger Machado confirmou que Gustavo Scarpa será relacionado para o jogo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, mas não quis adiantar a escalação do Verdão para o primeiro mata-mata do ano. Mesmo assim, o treinador confirmou que Diogo Barbosa ainda não será relacionado e Edu Dracena ficará no banco. Moisés está pronto para iniciar uma partida, mas o comandante não o garantiu neste sábado.

Após viajar até Santo André e vencer os donos da casa na por 3 a 2 na última rodada da primeira fase, o Tigre do Vale garantiu o terceiro lugar na classificação geral do campeonato e o segundo lugar dentro do Grupo C. São 20 pontos em 12 jogos, com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas.

“Esperamos fazer dois grandes jogos. Sabemos que a eliminatória se decide em 180 minutos e precisamos ter consciência disso todo o tempo. O Palmeiras tem qualidade, tem jogadores muito importantes e agora, mais do que nunca, precisamos fazer com que nosso jogo seja coletivo. Jogar como uma equipe deve jogar, unida e concentrada. Só assim conseguiremos vencer as individualidades do adversário”, afirmou o técnico Doriva.

“Nossa torcida, sempre presente e exigente, como deve ser, certamente nos incentivará a alcançar nossos melhores resultados. Eles são essenciais, principalmente nessa reta final. Nada como o Jorjão, cheio de novorizontinos acalorando ainda mais nossa torcida, para que nosso adversário possa sentir na pele nossa força e tenha a real experiência do que é jogar em Novo Horizonte. Será um grande jogo, especial, como todos que vem acontecendo nesse campeonato, com a máxima excelência e competência de ambas as equipes”, disse o presidente Genilson da Rocha Santos.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO x PALMEIRAS

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data: 17 de dezembro de 2018, sábado

Horário: 19h30 (Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

NOVORIZONTINO: Oliveira; Tony, Anderson Salles, Eder e Thallyson; Cleo Silva, Adilson Goiano, Jean Patrick e Juninho; Juninho; Adilson Goiano

Técnico: Ghidoni Junior

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luis; Felipe Melo e Bruno Henrique; Willian, Lucas Lima e Dudu; Borja

Técnico: Roger Machado