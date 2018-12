Após dois anos, Verdão reencontra Vitória na última rodada e já campeão

O título do Campeonato Brasileiro de 2018 tem algumas semelhanças com o de 2016, entre eles, o adversário da última rodada. No domingo, às 17 horas (de Brasília), o Palmeiras irá enfrentar o Vitória no Allianz Parque em partida que irá marcar a entrega do troféu de campeão e das medalhas. Dois anos atrás, o time alviverde também encerrou o seu ano enfrentando a equipe baiana.

Na ocasião, o confronto foi realizado no Barradão e o Leão brigava contra o rebaixamento, sendo que escapou. Dessa vez, o Rubro-Negro já está rebaixado e apenas cumpre tabela. Além disso, nos dois casos, a equipe palestrina já havia garantido o título do Brasileirão.

A partida de dois anos atrás terminou com o placar de 2 a 1 para o Palmeiras, que estava se despedindo de Cuca. Marinho abriu o placar para os baianos aos 13 minutos do primeiro tempo. Contudo, Gabriel, volante que agora está no Corinthians, aos 15, e Alecsandro, aos 46 da primeira etapa, fizeram os gols da virada alviverde.

Do elenco atual, apenas quatro nomes foram relacionados para a última partida do Campeonato Brasileiros de 2016 e podem reencontrar o Vitória: o goleiro Jailson, o volante Thiago Santos, o meia Vitinho e o atacante Artur. Por sua vez, apenas Ramon e Nickson estavam na súmula do Leão há dois anos.

Em caso de triunfo no domingo, o Palmeiras, além de manter sua sequência de jogos invictos (22), poderá igualar a sua melhor pontuação na história dos pontos corridos, chegando a 80 pontos e igualando a marca de dois anos atrás. O jogo também marcará o embate do melhor ataque contra a pior defesa do torneio.