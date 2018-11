Se bater o Vitória, Palmeiras igualará sua melhor campanha nos pontos corridos

Com 22 partidas de invencibilidade, o Palmeiras segue batendo recordes no Campeonato Brasileiro de 2018. Agora, os comandados de Luiz Felipe Scolari buscam alcançar os 80 pontos conquistados pela a equipe de 2016, a melhor marca do clube na era dos pontos corridos.

Além de garantir o decacampeonato, a vitória diante do Vasco fez com que o Verdão alcançasse os 77 pontos. Diante desse cenário, se o time paulista vencer o já rebaixado Vitória, no próximo domingo, às 17 horas (de Brasília), no Allianz Parque, na partida em que marca a entrega da taça, igualará a pontuação do time de dois anos atrás.

Em 2016, o Palmeiras, comandado por Cuca, terminou o Campeonato Brasileiro com 24 vitórias, oito empates e seis derrotas. Na atual temporada, o time de Felipão soma 22 triunfos, 11 empates e quatro derrotas. Assim, mesmo que vença o Vitória, terminará a atual edição com menos triunfos do que em 2016. Por outro lado, mesmo se perder, seguirá com menos derrotas do que na campanha vitoriosa de dois anos atrás.

Na questão de gols sofridos, o time de Cuca leva a pior. Em 2016, o Palmeiras terminou como melhor defesa da competição, sendo vazado 32 vezes, oito a mais que na atual temporada. Faltando apenas uma rodada, é muito improvável que o Palmeiras leve oito gols do Vitória.

Por outro lado, o time de Felipão precisa de apenas um gol para superar os números ofensivos da campanha de dois anos atrás. Com 62 a 61 para a equipe de Cuca, o Palmeiras de 2018 precisa marcar dois gols diante do Rubro-Negro Baiano para superar a equipe de dois anos atrás em gols marcados e sofridos.

Outro número interessante a ser lembrado é a sequência invicta alcançada por Cuca e Felipão. O primeiro ficou 15 jogos consecutivos sem derrota (dez vitórias e cinco empates), enquanto o segundo já soma 21 (15 vitórias e seis empates, sendo um deles com o auxiliar Paulo Turra no banco). Ao todo, o Palmeiras tem 22 jogos de invencibilidade, mas a primeira partida dessa série foi sob o comando de Wesley Carvalho, treinador do sub-20.

A melhor campanha da história dos pontos corridos pertence ao Corinthians de 2015, quando, sob comando de Tite, conquistou a competição nacional com 81 pontos.

