Palmeiras coloca melhor ataque do brasileiro à prova contra pior defesa

Decacampeão brasileiro, recordista de invencibilidade na era dos pontos corridos, se despedindo da temporada e prestes a receber a taça. Por si só, esses ingredientes parecem suficientes para motivar o elenco do Palmeiras a findar o ano com uma vitória em pleno Allianz Parque. Ainda assim, existe um elemento extra benéfico para os comandados de Felipão encerrarem 2018 com um triunfo: a fragilidade defensiva do Vitória.

Rebaixado para a Série B em 2019 no último domingo, após o empate com o Grêmio no Barradão, o Vitória possui a pior defesa do Campeonato Brasileiro, tendo levado 60 gols em 37 jogos. Enquanto isso, o Verdão é o dono do melhor ataque da competição, com 61 tentos marcados, 32 desses no segundo turno, quanto o time comandado por Felipão teve a arrancada rumo à liderança.

E para tentar vazar o sistema defensivo mais frágil da Série A, o Palmeiras deve ter suas principais peças à disposição, com exceção de seu artilheiro na competição com 10 gols, Willian, que sofreu um entorse de joelho direito e apresentou lesão no ligamento cruzado anterior, que deixará o atacante fora do restante da temporada e do início de 2019.

Se Bigode não poderá ser opção, quem deve voltar a receber minutos é o vice-artilheiro do Palmeiras no Brasileiro e autor do gol do título brasileiro: Deyverson. Marcado também por suas polêmicas fora de campo, o jogador é um dos símbolos da recuperação do clube com Felipão e foi alvo de elogios de Paulo Turra, ex-zagueiro e auxiliar do comandante gaúcho.

“O Deyverson é um garoto muito bom, que não tem qualquer tipo de maldade. Às vezes, como ele mesmo disse, o chip solta da cabeça. O problema, entre aspas, é administrar jogador medíocre. Agora, administrar jogador com qualidade, e o Deyverson é o nosso goleador, com nove gols, é muito mais fácil. Lembro que, quando chegamos no clube, muitos torcedores não queriam vê-lo nem pintado de ouro. Felizmente, ele evoluiu”, disse Turra ao jornal A Bola.

