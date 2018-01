Antes de amistoso, Roger Machado esboça time com três reforços

Em preparação para o Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Atibaia em amistoso nesta sexta-feira. Na véspera da partida, após uma forte chuva na região da Academia de Futebol, o técnico Roger Machado esboçou o time com três reforços entre os titulares, além do zagueiro Antônio Carlos.

Enquanto os goleiros se revezaram durante a atividade, a linha foi formada por Marcos Rocha, Antônio Carlos, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Tchê Tchê e Lucas Lima; Keno, Dudu e Borja. Durante os trabalhos, Allione e Willian substituíram Dudu e Keno.

O zagueiro Emerson Santos, mais um recém-chegado, atuou na equipe reserva. Já Weverton, outro contratado recentemente, revezou com Fernando Prass, Jailson e Daniel Fuzato e ainda realizou trabalhos específicos da posição sob o comando do preparador Oscar Rodriguez.

O zagueiro Edu Dracena e o meio-campista Moisés, com tratamento especial por parte do departamento médico, não participaram das atividades no gramado da Academia de Futebol. Assim como o versátil Jean, que passou por artroscopia no joelho direito na quarta-feira.

O jogo treino contra o Atibaia, marcado para as 16 horas (de Brasília) desta sexta, será realizado na própria Academia de Futebol. A atividade é importante para o recém-chegado técnico Roger Machado fazer suas primeiras observações sobre o novo elenco em clima competitivo.

Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, em duelo previsto para as 19h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, o Palmeiras encara o Santo André, no Estádio Palestra Itállia. Com uma pré-temporada estendida, Dracena e Moisés devem desfalcar o time nos compromissos iniciais.