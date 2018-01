Animado com gol, Borja fala em retomar nível do Atlético Nacional

O colombiano Miguel Borja marcou o gol da vitória palmeirense sobre o Botafogo-SP, alcançada na ensolarada tarde deste domingo, no Estádio Santa Cruz. Animado com o feito logo no começo da temporada, o centroavante fala em retomar o nível que atraiu o interesse do clube alviverde.

“O técnico Roger Machado e a torcida do Palmeiras podem confiar em mim. Não quero e não vou decepcioná-los. Quero voltar a ter a performance que tive em 2016 pelo Atlético Nacional aqui no Palmeiras”, disse Borja, campeão da edição de 2016 da Copa Libertadores pelo time colombiano.

Escalado como titular por Roger diante do Santo André, Borja fez uma boa exibição na estreia palmeirense pelo Campeonato Paulista, apesar de não ter balançado as redes. O colombiano, mantido na equipe, desencantou diante do Botafogo-SP após receber passe de Willian.

“Muito feliz em marcar logo no começo da temporada. O resultado do trabalho está começando a aparecer”, disse Borja. “Acredito que passei por uma fase de adaptação, mas já há algum tempo venho mostrando nos treinos a minha qualidade”, acrescentou o colombiano, com um total 11 gols em 45 jogos pelo Palmeiras.

“Não é de hoje, pois lembro de ter feito gols importantes no ano passado contra o Atlético-GO, Ponte Preta e Cruzeiro, marcando duas vezes no jogo que foi 2 a 2”, completou, citando partidas pela edição de 2017 do Campeonato Brasileiro, que teve o Palmeiras como vice-campeão.

O gol anotado por Miguel Borja em Ribeirão Preto foi especialmente comemorado pelo técnico Roger Machado. Na visão do comandante, o tento serve para reforçar seu discurso de exigir a participação do centroavante não apenas no ataque, mas também nas ações defensivas.

Com seis pontos ganhos, dois a mais que Novorizontino e São Bento, o Palmeiras figura na primeira colocação do Grupo C. Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, às 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, o time alviverde enfrenta o Red Bull, no Palestra Itália.