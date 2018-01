Palmeiras vence Botafogo-SP com gol de Borja e lidera Grupo C

O Palmeiras assumiu a liderança do Grupo C do Campeonato Paulista na ensolarada tarde deste domingo. O time alviverde cresceu durante o segundo tempo no Estádio Santa Cruz e contou com um gol do centroavante Miguel Borja para vencer o Botafogo-SP por 1 a 0.

Com seis pontos ganhos, dois a mais que Novorizontino e São Bento, o Palmeiras figura como líder isolado de sua chave no torneio estadual. Já o Botafogo-SP, ainda em busca dos primeiros pontos, é o último colocado do Grupo D.

Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, às 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Red Bull, no Estádio Palestra Itália. Já o Botafogo-SP, às 19h30 de quarta, encara o Novorizontino, novamente no Santa Cruz.

O Jogo – O primeiro tempo, disputado com calor intenso na cidade de Ribeirão Preto, teve poucas emoções. O Palmeiras manteve a posse de bola durante a maior parte do tempo, mas foi incapaz de criar chances de gol e viu o volante Felipe Melo falhar ao tentar lançamentos longos.

O Botafogo-SP chegou a incomodar o goleiro Jailson na etapa inicial. Em cobrança de falta de Dodô, o palmeirense espalmou e Antônio Carlos impediu Naylhor de completar. Lelê deu trabalho a Marcos Rocha e, após arrancar pela esquerda, cruzou para finalização perigosa de Bruno Moraes.

O Palmeiras melhorou um pouco nos minutos finais do primeiro tempo. Borja recebeu lançamento de Antônio Carlos, mas o goleiro Tiago Cardoso se antecipou. O camisa 1 botafoguense voltou a trabalhar ao espalmar chute de fora da área desferido por Willian.

O time alviverde voltou para o segundo tempo disposto a inaugurar o marcador e atingiu o objetivo logo aos oito minutos. Em uma saída errada do Botafogo-SP, Willian conseguiu tomar a bola. O atacante tabelou com Borja pela direita e cruzou para o próprio colombiano completar.

O Palmeiras assustou novamente em um chute de Willian pela direita, defendido por Tiago Cardoso, e em finalização de calcanhar de Dudu, espalmada pelo goleiro botafoguense. Pouco depois, aplaudido pela torcida, Keno foi colocado por Roger Machado no lugar de Borja.

Em sua última participação antes de sair para a entrada do volante Bruno Henrique, Lucas Lima acertou o travessão adversário em cobrança de falta. Com o meio de campo reforçado, o Palmeiras conseguiu administrar o triunfo e ainda desperdiçou boa chance de aumentar com Dudu, que chegou a driblar o goleiro e perdeu a bola.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 BOTAFOGO-SP

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data: 21 de janeiro, quinta-feira

Horário: 17 horas (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho e Luiz Alberto Andrini Nogueira

Gols:

PALMEIRAS: Borja, aos oito minutos do 2º Tempo

BOTAFOGO-SP: Tiago Cardoso; Diego Tavares, Plínio, Naylhor e Peri; Willian, Serginho (Danielzinho), Diones e Dodô; Lelê (Everton Heleno) e Bruno Moraes (Jheimy)

Técnico: Léo Condé

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Victor Luiz; Felipe Melo (Thiago Santos) e Tchê Tchê; Willian, Lucas Lima (Bruno Henrique) e Dudu; Borja (Keno)

Técnico: Roger Machado