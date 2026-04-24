Análise: Palmeiras roda elenco e cumpre dever de casa na Copa do Brasil

O Palmeiras fez a lição de casa ao vencer o Jacuipense por 3 a 0, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ramón Sosa e Felipe Anderson marcaram os gols do duelo disputado no Allianz Parque, na noite da última quinta-feira. Com mais efetividade, a equipe poderia ter saído de campo com uma vantagem ainda maior.

Com o resultado, o Verdão viaja mais tranquilo para o confronto de volta, marcado para o dia 13 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR). Antes disso, a equipe de Abel Ferreira ainda precisará dividir o foco entre as disputas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Palmeiras sai com vantagem, mas tem alerta

Nem tudo, porém, foi positivo. O Palmeiras ganhou uma preocupação logo no início da partida. Vitor Roque, que recebeu sua primeira chance como titular desde o retorno após tratar dores no tornozelo esquerdo, deixou o campo aos 15 minutos do primeiro tempo.

A titularidade do camisa 9 fazia parte da estratégia da comissão técnica para recolocar o atacante em ritmo de jogo. No entanto, a postura faltosa do Jacuipense acabou custando caro e tirou o atleta de combate. Abel Ferreira optou por levar a campo um time misto, preservou alguns titulares e deu minutos a outros jogadores.

Abel roda elenco e dá confiança ao grupo

Com isso, o treinador conseguiu rodar o elenco e dar confiança ao grupo. Ramón Sosa e Felipe Anderson deixaram o estádio com moral elevada. O paraguaio fez uma de suas melhores partidas pelo Palmeiras, marcou duas vezes e ainda teve outros dois gols anulados. Já Felipe Anderson balançou as redes em um momento crucial para manter a equipe tranquila na partida.

Faltou mais efetividade

Desde cedo, o Palmeiras conseguiu impor seu jogo e envolver a defesa adversária. O cenário ficou ainda mais favorável após a expulsão de JP Talisca, aos 36 minutos do primeiro tempo. Apesar do grande volume ofensivo, a produção não foi plenamente refletida no placar, e o Verdão poderia ter encerrado o duelo com uma vantagem mais elástica.

Flaco López, por exemplo, parou em um milagre do goleiro Marcelo já nos acréscimos da etapa final. As estatísticas mostram o Palmeiras com 70% da posse de bola, o que possibilitou 35 finalizações, contra apenas cinco do Jacuipense. Em seis grandes chances criadas, obrigou o goleiro a defender três.

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