Análise: Palmeiras desperdiça chances e aumenta jejum no Brasileirão

Por Thiago Henrique

O Palmeiras chegou ao terceiro jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Na noite do último sábado, a equipe de Abel Ferreira recebeu o Cruzeiro na Arena Barueri e empatou em 1 a 1. Apesar de ter dominado a maior parte do duelo, a falta de eficiência dos atacantes alviverdes foi a razão para o aumento do jejum do clube.

O Alviverde saiu atrás no placar aos 11 minutos, quando o Cruzeiro aproveitou erro de passe do lesionado Sosa, e Arroyo bateu sem chances para Carlos Miguel. Nove minutos depois, Felipe Anderson foi muito feliz no chute de longe e igualou o marcador.

Com o placar igual e mais de 70 minutos para jogar, a Arena Barueri viu um domínio do Palmeiras. Porém, também foi visto uma falta de pontaria evidente. Dos 16 chutes do Alviverde, apenas três foram ao gol. E, quando iam à meta, o goleiro Otávio fazia grandes defesas, como fez em finalizações de Gustavo Gómez e Paulinho.

No mais, é mais um resultado extremamente negativo para o Palmeiras. Com o Flamengo no retrovisor, a partida contra o Rubro-Negro ganha clima de "final do primeiro turno", igual à última temporada.

Os roteiros dos empates contra Remo e Santos não foram tão parecidos - a não ser pela forte chuva no Mangueirão e na Arena Barueri - e, contra a Raposa, o Palmeiras foi muito superior. Mas, enquanto a bola não entrar, o jejum deve aumentar ainda mais.

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Fase do Palmeiras

O Palmeiras permanece liderando o Campeonato Brasileiro, agora com 35 pontos. No entanto, a vantagem para o Flamengo, segundo colocado, pode diminuir ainda nesta rodada. Caso o Rubro-Negro vença o Athletico-PR neste domingo, na Arena da Baixada, a distância entre as duas equipes cai para apenas dois pontos. Além do confronto direto entre as equipes na próxima rodada, no Maracanã, a equipe carioca também tem um jogo a menos no torneio.

Na Libertadores, o Palmeiras lidera o Grupo F, com oito pontos. Caso vença o próximo jogo, a equipe garante a vaga nas oitavas de final do torneio continental.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Cerro Porteño (5ª rodada da Copa Libertadores)

Data e hora: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)