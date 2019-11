Allianz avança em acordo com empresa que produz grama sintética

A possibilidade de instalar um gramado sintético no Allianz Parque vem ganhando corpo. Na noite da última segunda-feira, a administrara do estádio do Palmeiras avançou na negociação com uma empresa holandesa especializada em produzir o campo artificial.

A informação foi publicada pelo UOL. A empresa responsável por administrar o Allianz Parque está em contato com a Soccer Grass, representante da GreenFields no Brasil. Embora tenha havido evolução nas tratativas, o acordo ainda não está fechado.

“O Allianz Parque esclarece que houve avanço nas negociações, chegando a um acordo técnico e financeiro com a empresa Soccer Grass, representante no Brasil da GreenFields, marca holandesa que produz o mais avançado sistema de grama sintética do mundo. No entanto, ainda existem outras etapas do acordo a serem concluídas, que impedem neste momento um anúncio oficial”, diz nota oficial da empresa.

Recentemente, viajaram à Holanda para se aprofundar no assunto o diretor de futebol Alexandre Mattos, o coordenador de fisioterapia Jomar Ottoni e o vice-presidente Alexandre Zanotta, além de um representante da WTorre. Agora, clube e administradora estudam os detalhes finais da empreitada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A ideia de instalar o gramado sintético no Allianz Parque agrada à WTorre, que poderia diminuir significativamente o período necessário para readequar a arena ao futebol após eventos de outra natureza. No entanto, a empresa entende que a decisão em torno do assunto cabe ao Palmeiras.

Atual segundo colocado do Campeonato Brasileiro, o time alviverde contabiliza 67 pontos, 10 a menos que o Flamengo. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 33ª rodada, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Bahia, na Fonte Nova.