Abel lamenta gols perdidos pelo Palmeiras e aponta "grande problema" após empate contra o Cerro

O Palmeiras saiu da liderança de seu grupo na Libertadores após empatar por 1 a 1 com o Cerro Porteño na noite desta quarta-feira, pela terceira rodada. Jhon Arias anotou o gol palmeirense. O técnico Abel Ferreira lamentou as chances perdidas do Verdão, que, em sua visão, podia ter saído com os três pontos do Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. Este, porém, não foi o principal problema apontado pelo treinador.

"Quando falha em gols como os do Allan e do Murilo, na primeira e na segunda parte, não porque eles querem, mas faz parte, não podemos nos queixar de mais nada. Na minha opinião, fizemos um belíssimo jogo, tendo em conta só as ineficiências. Esperávamos fazer três gols em função das oportunidades, mas não conseguimos", analisou.

"Faltou fazer gols, na minha opinião. Tivemos oportunidades suficientes, mesmo com o campo curto. Um campo muito estreito, pouco espaço e muitas marcações individuais. Acho que fizemos uma primeira parte com muita dinâmica, mas infelizmente não conseguimos, sobretudo em duas grandes oportunidades de fazer o segundo gol para ganhar", seguiu.

Questionado se o principal problema da equipe era a falta de eficiência, Abel foi direto na resposta e reclamou do calendário, projetando a sequência da equipe na temporada, que inclui jogos de Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, num intervalo de cerca de dois dias entre um e outro.

"Não (é a falta de eficiência), é o descanso. O grande problema é não termos descanso. Esse é o grande problema da equipe", afirmou.

Agora, a equipe de Abel Ferreira volta o foco ao Brasileiro para tentar ampliar a vantagem na liderança. O Verdão tem 32 pontos em 13 rodadas e uma vantagem de seis pontos para o segundo colocado. No próximo sábado, o Palmeiras recebe o Santos, no Allianz Parque.

"Recuperar o corpo e amente porque temos só dois dias em um ciclo de quatro jogos", finalizou Abel.

Situação do Palmeiras na Libertadores

Com esse empate, o Palmeiras perdeu a liderança do Grupo F e caiu para segundo lugar na chave, com cinco pontos, um a menos do que o líder Sporting Cristal-PER. O Cerro Porteño, por sua vez, fica em terceiro lugar, com quatro, enquanto o Junior Barranquilla-COL ocupa a última posição, com apenas um.

Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

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