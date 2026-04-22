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Manchester City vence Burnley com gol de Haaland e assume a ponta do Inglês

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Foto: PAUL ELLIS / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 22/04/2026 às 17:53 • Atualizado 22/04/2026 às 18:24

O Manchester City assumiu a liderança do Campeonato Inglês nesta quarta-feira, ao vencer o Burnley fora de casa, no Turf Moor, por 1 a 0, pela 34ª rodada do torneio. Erling Haaland anotou aos cinco minutos de jogo o gol no que garantiu à equipe a ponta da tabela de classificação.

Situação na tabela

Com a vitória, o Manchester City chega aos 70 pontos, empatando com o Arsenal, mas leva vantagem nos critérios de desempate e fica com a liderança. Por sua vez, o Burnley permanece com 20 pontos na 19ª posição e está rebaixado à Segunda Divisão Inglesa.

📋 Resumo do jogo 

🟤 BURNLEY 0 x 1 MANCHESTER CITY 🔵

🏆 Competição: Campeonato Inglês
🏟️ Local: Turf Moor
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Haaland, aos 5' do 1ºT (Manchester City)

 

Como foi o jogo

O City largou na frente logo no início, aos cinco minutos de jogo, quando Doku dominou próximo ao meio de campo e enfiou para Haaland arrancar, invadir a área e finalizar cruzado com categoria, colocando os visitantes em vantagem. Aos 25, Cherki recebeu na intermediária e arriscou uma batida rasteira de fora da área, mas Dubravka se esticou e fez a defesa. Após três minutos, o goleiro fez mais uma defesa em batida forte de O'Reilly da meia-lua.

Na segunda etapa, aos 10 minutos, Haaland teve a chance de ampliar com uma finalização rasteira de dentro da área, mas acabou acertando a trave do Burnley. Aos 25, o City teve mais uma chance com Savinho, que arrematou de chapa do lado direito da área para as mãos de Dubravka.

Próximos jogos

Burnley

  • Jogo: Leeds x Burnley
  • Data e horário: 01 de maio de 2026 (segunda-feira) | 16h (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Inglês
  • Local: Elland Road

 

Manchester City

  • Jogo: Manchester City x Southampton
  • Data e horário: 25 de abril de 2026 (sábado) | 13h15 (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Inglês
  • Local: Etihad Stadium

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