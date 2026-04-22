Manchester City vence Burnley com gol de Haaland e assume a ponta do Inglês

O Manchester City assumiu a liderança do Campeonato Inglês nesta quarta-feira, ao vencer o Burnley fora de casa, no Turf Moor, por 1 a 0, pela 34ª rodada do torneio. Erling Haaland anotou aos cinco minutos de jogo o gol no que garantiu à equipe a ponta da tabela de classificação.
Situação na tabela
Com a vitória, o Manchester City chega aos 70 pontos, empatando com o Arsenal, mas leva vantagem nos critérios de desempate e fica com a liderança. Por sua vez, o Burnley permanece com 20 pontos na 19ª posição e está rebaixado à Segunda Divisão Inglesa.
A win that takes us to the top 💪
🟣 0-1 🩶 @okx pic.twitter.com/rRJpCXclwc
— Manchester City (@ManCity) April 22, 2026
📋 Resumo do jogo
🟤 BURNLEY 0 x 1 MANCHESTER CITY 🔵
🏆 Competição: Campeonato Inglês
🏟️ Local: Turf Moor
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Haaland, aos 5' do 1ºT (Manchester City)
Como foi o jogo
O City largou na frente logo no início, aos cinco minutos de jogo, quando Doku dominou próximo ao meio de campo e enfiou para Haaland arrancar, invadir a área e finalizar cruzado com categoria, colocando os visitantes em vantagem. Aos 25, Cherki recebeu na intermediária e arriscou uma batida rasteira de fora da área, mas Dubravka se esticou e fez a defesa. Após três minutos, o goleiro fez mais uma defesa em batida forte de O'Reilly da meia-lua.
Na segunda etapa, aos 10 minutos, Haaland teve a chance de ampliar com uma finalização rasteira de dentro da área, mas acabou acertando a trave do Burnley. Aos 25, o City teve mais uma chance com Savinho, que arrematou de chapa do lado direito da área para as mãos de Dubravka.
Próximos jogos
Burnley
- Jogo: Leeds x Burnley
- Data e horário: 01 de maio de 2026 (segunda-feira) | 16h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Inglês
- Local: Elland Road
Manchester City
- Jogo: Manchester City x Southampton
- Data e horário: 25 de abril de 2026 (sábado) | 13h15 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Inglês
- Local: Etihad Stadium