Manchester City vence Burnley com gol de Haaland e assume a ponta do Inglês

O Manchester City assumiu a liderança do Campeonato Inglês nesta quarta-feira, ao vencer o Burnley fora de casa, no Turf Moor, por 1 a 0, pela 34ª rodada do torneio. Erling Haaland anotou aos cinco minutos de jogo o gol no que garantiu à equipe a ponta da tabela de classificação.

Situação na tabela

Com a vitória, o Manchester City chega aos 70 pontos, empatando com o Arsenal, mas leva vantagem nos critérios de desempate e fica com a liderança. Por sua vez, o Burnley permanece com 20 pontos na 19ª posição e está rebaixado à Segunda Divisão Inglesa.

A win that takes us to the top 💪 🟣 0-1 🩶 @okx pic.twitter.com/rRJpCXclwc — Manchester City (@ManCity) April 22, 2026

📋 Resumo do jogo

🟤 BURNLEY 0 x 1 MANCHESTER CITY 🔵

🏆 Competição: Campeonato Inglês

🏟️ Local: Turf Moor

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Haaland, aos 5' do 1ºT (Manchester City)

Como foi o jogo

O City largou na frente logo no início, aos cinco minutos de jogo, quando Doku dominou próximo ao meio de campo e enfiou para Haaland arrancar, invadir a área e finalizar cruzado com categoria, colocando os visitantes em vantagem. Aos 25, Cherki recebeu na intermediária e arriscou uma batida rasteira de fora da área, mas Dubravka se esticou e fez a defesa. Após três minutos, o goleiro fez mais uma defesa em batida forte de O'Reilly da meia-lua.

Na segunda etapa, aos 10 minutos, Haaland teve a chance de ampliar com uma finalização rasteira de dentro da área, mas acabou acertando a trave do Burnley. Aos 25, o City teve mais uma chance com Savinho, que arrematou de chapa do lado direito da área para as mãos de Dubravka.

Próximos jogos

Burnley

Jogo: Leeds x Burnley

Data e horário: 01 de maio de 2026 (segunda-feira) | 16h (de Brasília)

Competição: Campeonato Inglês

Local: Elland Road

Manchester City