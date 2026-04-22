Gustavo Henrique exalta defesa do Corinthians e comemora vitória em "jogo difícil" contra o Barra-SC

O Corinthians venceu o Barra-SC por 1 a 0 na noite desta terça-feira, em duelo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, e chegou ao quinto jogo sem sofrer gol na temporada. O zagueiro Gustavo Henrique exaltou a solidez defensiva do Timão após o triunfo em uma partida que considerou difícil contra o Barra-SC, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

"Esse jogo é o quinto (com a baliza a zero). É muito importante. Isso é trabalho de todo mundo, não é só dos defensores, dos goleiros. Acho que parte desde a frente e nos ajuda muito. Um time que quer ser campeão precisa ter uma defesa muito forte. A gente tem provado isso. Somar no Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro é o quinto jogo. A gente espera que cada vez mais a gente fique mais sólido defensivamente para estar cada vez mais próximo da vitória", disse ao Amazon Prime Video.

A equipe alvinegra não sofreu gols desde a estreia de Fernando Diniz. O Timão vem de uma invencibilidade de cinco jogos, com três vitórias (Platense, Santa Fe e Barra-SC) e dois empates (Palmeiras e Vitória).

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Corinthians vence com time reserva

Diante da maratona de jogos, desgaste e desfalques, o técnico Fernando Diniz mandou a campo um time reserva para o duelo de mata-mata. Gustavo Henrique valorizou o triunfo e comentou sobre a sequência do Timão na temporada ao analisar a vitória magra fora de casa.

"Foi importante a vitória. A gente sabe que precisa evoluir em vários aspectos. Estamos em busca disso, trabalhando todos os dias. Estamos tendo uma maratona de jogos que às vezes a perna pesa um pouco mais, mas isso não é desculpa, já estamos acostumados. Isso a gente deixa de lado, deixa para o professor definir os 11 que estarão melhor dentro de campo. O que a gente pode fazer é continuar trabalhando e nos dedicando. Hoje foi um jogo difícil contra um time que está muito bem arrumado, com um treinador que passou com a gente. O time deles estava jogando no contra-ataque por uma bola e a gente soube controlar o jogo e fazer o gol na hora certa", analisou.

Situação do Corinthians

Com a vitória, o Corinthians abriu vantagem por uma vaga nas oitavas de final da competição. O Timão recebe o Barra para o jogo de volta no próximo mês. A partida está marcada para acontecer no dia 14 de maio, às 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Antes disso, o Timão volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, torneio do qual tenta se afastar da zona do rebaixamento. No momento, os comandados de Fernando Diniz ocupam o 17° lugar, com 12 pontos conquistados.

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