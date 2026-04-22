Paulistano vence Bauru e sai na frente nas oitavas do NBB

Nesta terça-feira, no primeiro dia das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), o Paulistano venceu o Bauru por 80 a 77, no Ginásio Antônio Prado Jr., em São Paulo (SP).

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação do confronto

Com o resultado, o Paulistano abre 1 a 0 na melhor de cinco jogos que irá definir um dos classificados às quartas de final da competição. O jogo dois acontece nesta sexta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru (SP).

📋 Resumo do jogo

PAULISTANO 80 X 77 BAURU

🏆 Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 1)

🏟️ Local: Ginásio Antônio Prado Jr., São Paulo (SP)

📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

Como foi o jogo

Com 23 pontos, Vitinho foi o cestinha da partida e liderou o Paulistano no triunfo. Pelo lado do Bauru, Eugeniusz foi o maior pontuador, com 21.

O time da casa teve um grande início de jogo e terminou o primeiro quarto vencendo por oito pontos (21 a 13). No segundo, o Paulistano manteve o ritmo e levou a vantagem para 16 (37 a 21) antes do intervalo.

O Bauru voltou melhor e venceu a terceira parcial, diminuindo a distância para 14 (62 a 49). No último período, os visitantes conseguiram uma grande reação, mas o Paulistano foi capaz de sustentar o resultado positivo e vencer por 80 a 77.

Próximo jogo

Bauru x Paulistano

🏆 Competição: NBB - Oitavas de final (jogo 2)

📅 Data: 24 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Ginásio Panela de Pressão, Bauru (SP)

Outros resultados do NBB nesta terça-feira

Corinthians 88 x 78 Unifacisa

Pinheiros 95 x 80 Rio Claro