Jesus desencanta, Aguero faz três e City massacra Huddersfield no Inglês

Neste domingo, o Manchester City não tomou conhecimento do Huddersfield no Etihad Stadium e, com atuação incontestável, chegou à sua segunda vitória em dois jogos neste Campeonato Inglês. Destaque para Gabriel Jesus, que foi titular e anotou seu primeiro tento na temporada. Além do brasileiro, Aguero, com três gols, David SIlva e Kongolo (contra) completaram a goleada por 6 a 1 a favor do time de Pep Guardiola.

Com o resultado, os Citizens foram a seis pontos e se mantêm entre os primeiros colocados da tabela. Na próxima rodada, o adversário será o Wolverhampton, no Molineux Stadium. O Huddersfield, por outro lado, com duas derrotas, segue sem pontuar na competição e figura entre os últimos da classificação. O próximo confronto é contra o Cardiff, em casa, no Johns Smith Stadium.

Jogo de um time só

Já era de se esperar que o Manchester City dominasse as ações da partida e partisse para cima do Huddersfield. Porém, o que se viu nos primeiros minutos foi um verdadeiro massacre. O jogo era todo no campo do time visitante, que lutava com todas as forças para manter o placar zerado pelo menos até o intervalo.

Rondando a área adversária, os comandados de Guardiola trabalharam a bola e tentaram furar o bloqueio defensivo dos visitantes a todo custo. A pressão era enorme e o Huddersfield não conseguia se soltar em campo. Quando tentou, porém, acabou levando a pior.

Aos 24, os Terriers adiantaram a marcação no tiro de meta do time da casa. Ederson fez a ligação direta e achou Aguero no mano a mano com o defensor. O argentino limpou a jogada e, na saída do goleiro, abriu o placar com um lindo toque por cobertura.

Aos 30, o segundo. Mendy fez ótima jogada pela esquerda e, após tabela com Gabriel Jesus, a bola sobrou com o brasileiro que, da entrada da área, soltou a canhota para ampliar.

Quatro minutos depois, o terceiro. Pela esquerda, Mendy foi ao fundo e cruzou rasteiro. O goleiro Hamer bateu roupa e soltou a bola nos pés de Aguero, que não perdoou e só empurrou para fazer seu segundo gol no jogo.

O terceiro gol trouxe tanta tranquilidade, que o City ‘conseguiu’ tomar um gol do Huddersfield na primeira e única chegada dos visitantes ao ataque. Em cobrança de lateral direta para a área, Mounié desviou e Stankovic apareceu para completar para a rede, diminuindo o placar para 3 a 1.

David Silva dá números finais à partida

A etapa final começou se desenhando da mesma maneira como a inicial. Na primeira oportunidade clara, Aguero foi derrubado na frente da área e o juiz assinalou falta para o City. David Silva foi para a cobrança e, com a perna esquerda, colocou a bola na gaveta de Hamer. Chute perfeito e indefensável, à altura da marca de 250 jogos pelo clube alcançada pelo espanhol neste domingo.

Com 11 rodados, Aguero por pouco não anotou seu terceiro gol no dia. O camisa 10 ganhou disputa pela bola na intermediária, ajeitou e soltou a perna direita, carimbando o pé da trave.

O argentino ainda teve, no mínimo, mais duas chances para chegar ao hat-trick, até que foi premiado, aos 30 minutos. Em nova jogada de Mendy pela esquerda, o francês cruzou à meia altura e o atacante se antecipou à marcação para desviar para dentro, fazendo o quinto do City.

Aos 39, Jesus fez boa jogada pela esquerda e serviu Sané. O alemão ganhou na corrida do zagueiro, invadiu a área e tocou na saída de Hamer. O goleiro até defendeu, mas a bola bateu nos pés de Kongolo e morreu no fundo do gol, fechando a conta no Etihad Stadium.