Phil Foden renova com o Manchester City por quatro anos

Phil Foden assinou um novo contrato de quatro anos com o Manchester City, com opção de extensão de mais um. O antigo contrato do jogador acabaria no final de 2027. Agora, o britânico ficará pelo menos até 2030 no clube que o revelou.

O jogador estreou pelo time inglês em 2017, quando tinha apenas 17 anos. Seis anos depois, o meia-atacante já coleciona 14 títulos pelo City, entres eles Campeonato Inglês, Liga dos Campeões, duas Copas da Inglaterra e cinco Copas da Liga Inglesa.

Além disso, o jogador de 25 anos conquistou os prêmios de Melhor Jogador da Temporada do Campeonato Inglês e Melhor Jogador do Ano da PFA na temporada 2023/24. Desde então, porém, seu desempenho não tem sido bom. Foden tem 10 gols e cinco assistências.

Foden na Copa?

O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, ainda não cravou a vaga de Phil Foden na Copa do Mundo. O britânico foi o único jogador da Inglaterra a atuar como titular nos dois amistosos da última data Fifa, contra Uruguai e Japão, mas não fez grandes exibições.

Tuchel, perguntado sobre a performance do jogador nas partidas, disse que Foden foi "excelente nos treinos", mas que teve dificuldades para mostrar sua habilidade em campo.

"Obviamente, ele não teve muitos minutos em campo pelo City recentemente, mas chegou à concentração com um sorriso radiante e se saiu muito bem nos treinos", disse.

"E eu pensei que ele nos surpreenderia e jogaria com o mesmo vigor e entusiasmo, mas, sim, ele está tendo dificuldades para causar o impacto total", completou.

Questionado se isso levanta dúvidas sobre a inclusão de Foden na Copa do Mundo, Tuchel acrescentou: "Bem, não é garantia de que ele virá."

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