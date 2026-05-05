Guardiola deixa Arsenal de lado e foca em jogos do City na briga pelo título

Com o empate por 3 a 3 do Manchester City contra o Everton, o Arsenal depende apenas de si para se tornar campeão do Campeonato Inglês. Pep Guardiola comentou o resultado e quais são os próximos passos do City na competição.

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“Antes deste jogo, dependia de nós, agora já não depende mais. Vamos nos preparar para o Brentford. Vamos continuar e ver o que acontece.”, disse o treinador do clube de Manchester.

"Se eles vencerem todos os jogos, o título será do Arsenal. Então, o que devemos fazer é vencer nosso jogo e nos recuperar.", falou.

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Análise da partida

Com uma vantagem de um gol até o intervalo, Guardiola falou sobre a dificuldade de jogar no estádio do Everton. Além disso, o treinador exaltou o primeiro tempo de sua equipe, mas apontou uma queda de rendimento na segunda etapa.

"Todos nós somos adultos e sabemos o que devemos fazer. Esse estádio nunca foi fácil. O Everton vem fazendo uma ótima temporada e eu acho que eles defenderam muito bem", comentou.

“Fomos muito bem no primeiro tempo, de forma excepcional. Depois, no segundo tempo, eles elevaram o nível. Jogamos com um bom processo, mas talvez sem a mesma intenção que tivemos no primeiro tempo”, acrescentou.

Retomada do Everton após primeiro gol

Marc Guéhi errou ao recuar a bola para o goleiro Gianluigi Donnarumma, e Thierno Barry aproveitou o vacilo para empatar a partida. Após o lance, Guardiola comentou o episódio e destacou que o futebol não pode ser jogado sem emoção.

"Entregamos o primeiro gol e, nas bolas paradas, eles são muito fortes", assumiu.

“Você acaba tomando algumas decisões um pouco apressadas, o que é normal por causa da emoção, mas ao mesmo tempo, sem essa emoção, não é possível reagir. Se você desiste, não consegue fazer o que nós fizemos.”, finalizou o técnico.