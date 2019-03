Maradona exalta Cristiano Ronaldo: “É um animal e agora também bruxo”

A atuação impressionante de Cristiano Ronaldo na vitória contra o Atlético de Madrid, que colocou a Juventus nas quartas de final da Liga dos Campeões, segue repercutindo no mundo da bola. Autor dos três gols que o time italiano precisava, o português foi muito elogiado por Diego Maradona, que resumiu o camisa sete em um “animal” e, a partir de agora, “também bruxo”.

“Há jogadores que são tocados pela varinha mágica. A verdade é que nós argentinos estamos orgulhosos do fato de Messi ser argentino e não espanhol, mas Ronaldo é um animal. É pura potência e agora também é bruxo, porque disse que ia fazer três gols e fez”, disse Maradona após a derrota do Dorados, time que comanda no México, para o Pumas pela Copa nacional.

Com os três gols marcados no triunfo da Juventus sobre o Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo também quebrou algumas marcas. O hat-trick foi o oitavo do português em Liga dos Campeões, que se tornou o jogador mais velho a conseguir o feito na competição continental. Além disso, o camisa sete deu fim ao bom retrospecto do rival, que jamais havia sido eliminado de uma competição depois de vencer o jogo de ida sob o comando de Diego Simeone.

Com a virada e a classificação, a Juventus segue viva na Champions e aguarda seu adversário nas quartas de final, que será definido por meio do sorteio da Uefa nesta sexta-feira. No Italiano, a equipe comandada por Allegri também segue dominante, com 18 pontos à frente do Napoli, segundo colocado.