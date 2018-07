Em três dias, venda de camisas da Juve paga metade da multa de CR7

Como já era esperado, a contratação de Cristiano Ronaldo pela Juventus gerou um estado de puro êxtase entre os torcedores bianconeros na Itália. Tanto é que, três dias após o anúncio da transferência, a venda de camisetas com o número sete e o nome do atacante às costas já teria cobrido mais da metade do valor desembolsado pela Vecchia Signora com a multa rescisória do craque.

De acordo com o Yahoo Italia, o clube italiano já teria vendido 520 mil camisas de seu mais novo astro. O número, multiplicado pelo valor de cada exemplar, que custaria, no mínimo, 104 euros em sua versão mais barata, resultaria em uma receita de 54 milhões de euros ao clube de Turim. Tendo em vista que a Juve pagou 100 milhões pela rescisão do contrato do português com o Real Madrid, a quantia já teria compensado mais de 50% do pagamento.

De acordo com a publicação feita pela Juventus nesta sexta-feira, a apresentação oficial de Cristiano Ronaldo está marcada para a próxima segunda-feira. O atual melhor jogador do mundo comparecerá ao Juventus Stadium em evento discreto, para vestir o uniforme bianconero e falar à imprensa como jogador da Vecchia Signora pela primeira vez.

O português de 33 anos assinará um contrato de quatro temporadas, com salários de 30 milhões (R$ 135 milhões) por ano, tornando-se o terceiro jogador mais bem pago do planeta.