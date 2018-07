Real Madrid comunica saída de Cristiano Ronaldo para Juventus

Está definido o futuro de Cristiano Ronaldo. E ele será vestindo a camisa da Juventus. Nesta terça-feira, após os rumores de que o negócio já estava acertado e restava apenas o anúncio oficial, o Real Madrid emitiu um comunicado em seu site confirmando a rescisão contratual do português mediante o pagamento da multa por parte da diretoria da Vecchia Signora.

“O Real Madrid CF anuncia que, a partir da vontade e do pedido formulado pelo jogador Cristiano Ronaldo, aceitou a sua transferência para a Juventus FC”, diz o comunicado. “Hoje, o Real Madrid deseja expressar seu agradecimento a um jogador que provou ser o melhor no mundo e marcou alguns dos momentos mais brilhantes da história do nosso clube e do futebol mundial”.

Depois de uma passagem vitoriosa pelo Manchester United, onde conquistou seu primeiro prêmio de melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo se transferiu para o Real Madrid, em 2009, com status de craque e estrela de uma equipe que buscava a retomada do protagonismo no cenário continental.

Hoje, com sua passagem findada, pode-se dizer que os 94 milhões de euros (cerca de R$ 431 milhões) investidos na época pelos merengues se concretizaram em uma parceria de sucesso, rodeada por títulos e prêmios individuais ao craque português. Entre os principais, foram quatro edições da Liga dos Campeões e quatro vezes a eleição de melhor jogador do mundo.

A relação vitoriosa, porém, começou a ruir justamente por sucessivas renovações de contrato e pedidos de valorização do jogador, que não foram atendidas pelo presidente Florentino Pérez. Após a decisão da Liga dos Campeões da última temporada, o camisa sete chegou a indicar que seu vínculo com o Real estaria perto do fim.

Depois de nove anos, Cristiano Ronaldo deixa o Real Madrid como maior artilheiro da história do clube, 16 títulos e 451 gols em 438 jogos. Agora, na Juventus, tem a missão de recolocar a equipe italiana no caminho da conquista, principalmente, da Liga dos Campeões, competição na qual o português foi, por muito tempo, algoz do time italiano, inclusive na última temporada.

