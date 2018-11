Com gol relâmpago, Juve derrota o Cagliari e segue invicta no Italiano

A Juventus continua sem perder no Campeonato Italiano. Neste sábado, em sua casa, a equipe de Massimiliano Allegri não deu show, mas fez o suficiente para vencer o Cagliari pelo placar de 3 a 1 e manter a sua invencibilidade na disputa de pontos corridos. Os gols da partida foram marcados por Paulo Dybala, Bradaric (contra) e Cuadrado, em favor dos donos da casa, além do brasileiro João Pedro, para os visitantes.

Com o resultado, a líder Juve alcançou a marca de 31 pontos, em campanha de dez vitórias e um empate, enquanto o Cagliari estacionou nos 13, permanecendo no meio da tabela.

Com os desfalques de Bernardeschi, Chiellini e Alex Sandro, por descanso, além do atacante croata Mario Mandzuckic, com uma contusão no tornozelo, a Velha Senhora foi para a partida tentando manter a mesma distância na liderança que tinha ao início da rodada. Rivais diretos, a Inter de Milão e o Napoli venceram suas partidas e jogaram a pressão para cima dos comandados de Massimiliano Allegri.

Na próxima rodada, o lendário San Siro irá sediar o confronto entre Milan e Juventus, às 17h30 (horário de Brasília) do dia 11 deste mês. Por outro lado, o Cagliari visitará o Spal, às 15h00 do dia anterior.

O jogo – O início de partida não poderia ter sido melhor para a Juventus. Praticamente no primeiro lance do duelo, Bentancur arrancou em velocidade e serviu Dybala. O argentino fez a jogada individual, fintou dois defensores com um só drible e chegou até a escorregar para bater com a perna direita, mas ainda assim venceu o goleiro Cragno e abriu o placar.

Depois do tento, o embate entre as equipes ficou equilibrado. A Juve tinha maior qualidade ofensiva, mas os visitantes chegaram a assustar a meta de Szczesny após batida cruzada de Pavoletti.

Confira como foi o tempo real do confronto!

Foi o Cagliari, aliás, que voltou a mexer no marcador da partida. Aos 37, o brasileiro João Pedro aproveitou uma sobra dentro da área, preparou o chute e bateu rasteiro, sem chances para o arqueiro polonês: 1 a 1.

A igualdade, entretanto, pouco durou. No minuto seguinte, Douglas Costa recebeu pela direita e cruzou rasteiro para a área. O volante Bradaric tentou cortar o cruzamento, de carrinho, mas acabou empurrando a bola para as próprias redes, recolocando a Juve à dianteira do marcador.

No segundo tempo, a partida só foi ficar interessante nos minutos finais do período. Aos 39, Bentancur perdeu chance, sozinho, de ampliar o marcador, enquanto o Cagliari pressionava pelo empate. Entretanto, Cuadrado marcou para os mandantes e fechou o caixão rival.

Aos 43, Dybala puxou contra-ataque da Juventus e tocou, em profundidade, para Cristiano Ronaldo. O camisa 7 da Velha Senhora encontrou o colombiano na grande área, e, dessa vez, Cuadrado não desperdiçou a chance: 3 a 1 e vitória da Juve garantida.

Confira os resultados deste sábado do Campeonato Italiano:

Inter de Milão 5 x 0 Genoa

Fiorentina 1 x 1 Roma

Juventus 3 x 1 Cagliari

Veja os confrontos de amanhã, domingo (respeitando o horário de Brasília):

09h30: Lazio x Spal

12h00: Chievo x Sassuolo

12h00: Parma x Frosinone

12h00: Sampdoria x Torino

15h00: Bologna x Atalanta

17h30: Udinese x Milan