Algoz do São Paulo na Copa do Brasil, Mandaca celebra gol da classificação do Juventude

O Juventude se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, ao eliminar o São Paulo, após vencer, no Alfredo Jaconi, por 3 a 1. Autor do gol que deu a classificação ao time gaúcho, nos acréscimos, Luis Mandaca celebrou o feito e disse não estar 100% para a partida.

"Coisas de Deus né. Eu pedi tanto para viver o extraordinário e ele me abençoou aqui com esse gol da vitória, da classificação.", comemorou.

"Eu estava ali, estava pensando 'será que eu entro ou não entro', eu sabia que eu estava meia boca, meu tornozelo está incomodando. Treinei ontem e antes de ontem, treinei mancando, mas eu vim na raça, porque eu senti que Deus tinha alguma coisa para mim e olha o que ele me deu, esse gol da classificação que é maravilhoso.", explicou.

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São Paulo eliminado

Após ter vencido o jogo de ida, no Morumbis, por 1 a 0, o São Paulo viu Ferreirinha ser expulso e o Juventude abrir 2 a 0. Gonzalo Tapia chegou a diminuir aos 40, mas Mandaca apareceu nos acréscimos, aos 48, para marcar o gol que eliminou o Tricolor Paulista. Com um agregado de 3 a 2, o time do Rio Grande do Sul avançou às oitavas da Copa do Brasil e aguarda definição do seu próximo adversário, por sorteio.

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