Após eliminação na Copa do Brasil, Zago é demitido do Juventude

A eliminação do Juventude na Copa do Brasil foi a gota d’água para a diretoria do clube, nada satisfeita com o trabalho do técnico Antônio Carlos Zago. Após a derrota por 2 a 0 para o Avaí, em casa, a agremiação de Caxias do Sul anunciou o desligamento do treinador.

Contratado em setembro do ano passado, Zago esteve à frente do Juventude em 15 partidas, somando sete derrotas, seis empates e somente duas vitórias. Apesar do aproveitamento de apenas 27% do treinador nessa sua segunda passagem pelo clube, o clube valorizou sua dedicação à beira do campo e desejou sorte ao comandante nos próximos passos de sua carreira.

Além de Zago, foram demitidos também seus auxiliares técnicos, Alessandro Telles e Luca Baggio, bem como o preparador físico Carlos Pacheco.

Confira o comunicado oficial soltado pelo Juventude na noite desta quinta-feira:

O Departamento de Futebol do Esporte Clube Juventude comunica que Antônio Carlos Zago está deixando o comando técnico da equipe principal. A decisão foi tomada logo após a eliminação na Copa do Brasil, contra o Avaí, na noite desta quinta-feira.

Profissional dedicado e extremamente leal com a filosofia do clube, Zago segue, apesar de sua saída, gozando do mais sincero respeito de todos dentro do estádio Alfredo Jaconi.

Juntamente com Zago, deixam o clube os auxiliares Alessandro Telles e Luca Baggio e o preparador físico Carlos Pacheco.

O Esporte Clube Juventude deseja a Antônio Carlos e sua comissão técnica sucesso e sorte na sequência da carreira.

Agora, a diretoria alviverde trabalhará na busca de um novo nome para assumir o comando técnico da equipe.