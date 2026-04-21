Roger promove cinco mudanças no São Paulo para duelo contra o Juventude; veja escalações

O São Paulo está escalado para a partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, contra o Juventude. Pressionado no cargo, o técnico Roger Machado promoveu, ao todo, cinco mudanças no time titular tricolor em relação ao último jogo, com novidades em todos os setores do campo.

São Paulo e Juventude duelam logo mais nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília), no Morumbis.

São Paulo modificado

Roger Machado foi forçado a mexer novamente no meio-campo do São Paulo. Já sem Marcos Antonio, o treinador também perdeu Bobadilla, desfalque por um quadro de enterocolite aguda. Com poucas alternativas, Luan foi o escolhido para sair jogando.

Lucas Ramon, que cumpriu suspensão no último jogo, retorna à lateral direita, assim como Rafael Tolói, que forma dupla com Alan Franco. O treinador também realizou, ainda, mais duas alterações, trazendo as entradas de Wendell, no lugar de Enzo Díaz, e de Cauly, na vaga do jovem Lucca.

A escalação do São Paulo tem: Rafael; Lucas Ramon, Tolói, Sabino e Wendell; Danielzinho, Luan e Luciano; Artur, Cauly e Calleri.

Desfalques: Enzo Díaz (preservado por desgaste elevado), Bobadilla (enterocolite aguda), Lucas (fratura em duas costelas), Marcos Antonio (lesão muscular na coxa direita), Pablo Maia (fraturas na face e no nariz) e Ferreira (edema na coxa esquerda).

🇾🇪 O Tricolor está escalado! ⚽️ São Paulo x Juventude

🏟️ MorumBIS

⏰ 19h15

🏆 Copa do Brasil 📺 Sportv e Premiere

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Juventude também definido

Do outro lado, o Juventude perdeu três titulares para a partida. O goleiro Jandrei, emprestado pelo São Paulo, fica fora, sendo substituído por Pedro Rocha. Com possíveis lesões, Allanzinho e Wadson são baixas. Na lateral esquerda, sem Patryck Lanza, quem assume a posição é Diogo Barbosa. Já no ataque, Manu Castro ganha oportunidade.

O Juventude vai a campo com: Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Luan Martins, Raí Silva, Mandaca e Diogo Barbosa; Manuel Castro e Alan Kardec.

Desfalques: Jandrei e Iba Ly (emprestados pelo São Paulo); Patryck Lanza, Alan Ruschel e Pablo Roberto (lesionados); e Allanzinho e Wadson (voltaram para Caxias do Sul para exames).

𝗝𝗨𝗩𝗘𝗡𝗧𝗨𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗡𝗧𝗢 🇳🇬 Maurício Barbieri definiu a formação Jaconera para enfrentar o São Paulo pela @CopaDoBrasilCBF. Pelear sempre meu JU! 📺 Transmissão @sportv e @canalpremiere #DiaDeJu #SPFCxJUV pic.twitter.com/8l1XFxZE8K — E.C. Juventude (@ECJuventude) April 21, 2026

Arbitragem do confronto