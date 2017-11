Abel Braga está próximo de ser anunciado como técnico do Inter

Abel Braga está próximo de ser confirmado como técnico do Internacional para 2018. O atual treinador do Fluminense tem contrato com o Tricolor apenas até dezembro, irá comandar os cariocas nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, e depois será anunciado como comandante do Colorado.

Na última segunda-feira, o Fluminense venceu a Ponte Preta no Maracanã e eliminou todas as chances de queda para a Série B. Logo após a partida, Abel não garantiu sua continuidade no Flu e confirmou que foi procurado por outros clubes através de Fábio Braga, filho do treinador e que administra a carreira do pai.

Vale lembrar que há 12 anos Abel não comanda uma equipe que não seja Fluminense, Internacional ou Al-Jazira (EAU). Em 2005, treinou o Tricolor carioca. No ano seguinte, assumiu o Colorado, onde ficou até 2008. Depois, passou três temporadas no time dos Emirados Árabes. Em 2011, assumiu novamente o Flu e repetiu todo o processo, na mesma ordem, alterando apenas o tempo em cada agremiação. Abel viveu a fase mais gloriosa, ganhando a Libertadores e o Mundial de 2006 no Colorado gaúcho.

O técnico era o ‘plano A’ do Palmeiras – que contratou Roger Machado – para 2018. Abel sempre teve o desejo de comandar uma grande equipe do futebol paulista, porém, a pedido da família, o treinador optou pelo acerto com o Internacional, que também procurava um treinador para a próxima temporada após a demissão de Guto Ferreira e o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. No momento, Odair Helmmann ocupa o cargo interinamente.

Contratado no final de maio para assumir o lugar de Antônio Carlos Zago, Guto Ferreira não resistiu ao quarto jogo consecutivo sem vitória, com uma derrota e três empates no período. Além disso, a direção colorada apontou a falta de evolução do time nos jogos finais sob o comando do treinador para explicar a demissão, há 12 dias. O treinador deixou a equipe após 33 compromissos na casamata colorada, com 17 vitórias, nove empates e sete derrotas – aproveitamento de 60%.

Sob o comando de Odair Helmmann, o Internacional busca o título da Série B na última rodada da competição. Neste sábado, o Colorado recebe o Guarani, às 17h30 (de Brasília), no Beira-Rio, precisando de um triunfo e torcendo pelo tropeço do América-MG, que atua no mesmo horário, contra o CRB, no Independência.