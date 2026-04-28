Palestino x Grêmio: veja times prováveis e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Publicado 28/04/2026 às 20:00

O Grêmio entra em campo para enfrentar o Palestino às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, em Santiago do Chile.

Onde assistir

O duelo será transmitido por Disney+ e ESPN 4.

Como chegam as equipes?

O Grêmio vem de vitória sobre o Coritiba, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe está na 11ª posição, com 16 pontos. Já o Palestino vem de derrota para o Deportes Concepción, pela 11ª rodada do Campeonato Chileno. O time tem 14 pontos e está na 11ª posição da tabela.

Prováveis escalações

🔴🟢Palestino

Sebástian Perez, Jason Léon, Enzo Roco, Vicente Espinoza, Ian Garguez, Nicolás Meza, César Munder, Sebastian Gallegos, Francisco Montes, Martín Araya, Ronnie Fernandez
Técnico: Cristian Muñoz

🔵⚫Grêmio

Weverton, Pedro Gabriel, Viery, Wagner Leonardo, Cristian Pavon, Arthur, Leonel Pérez, Francis Amuzu, Gabriel Mec, José Enamorado, Carlos Vinícius
Técnico: Luís Castro

Ficha técnica

🔴🟢 Palestino x Grêmio🔵⚫

Competição: Sul-Americana, Rodada 3, Fase de Grupos
Data e horário: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Municipal de La Cisterna, em Santiago.
Transmissão: Disney+ e ESPN 4

