Grêmio vence o Palestino e jogará última rodada por ida às oitavas

O Grêmio venceu o Palestino por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e garantiu a classificação para os playoffs da competição. Braithwaite e Pavón fizeram os gols da partida.
Situação da tabela
Com o resultado, o Grêmio vai a 10 pontos e segue na segunda colocação do Grupo F. Já o Palestino tem dois e é o lanterna. Agora, a equipe gremista, que já garantiu a classificação para os playoffs, briga pela primeira posição do grupo. Na última rodada, o time precisa vencer o Montevideo City Torque, na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), para avançar como líder da chave.
📋 Resumo do jogo
🔵⚪⚫GRÊMIO 2 X 0 PALESTINO🔴🟢⚪
🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 5 (Grupo F)
🏟️ Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Leonel Pérez, Viery e Riquelme (Grêmio); Ronnie Fernández, Julián Fernández, Garguez e Carrasco (Palestino).
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum.
Arbitragem
- Árbitro: Carlos Benítez (PAR)
Gols
- ⚽ Braithwaite, aos 4' do 1ºT (Grêmio)
- ⚽ Pavón, aos 23' do 2ºT (Grêmio)
🔵⚪⚫Grêmio⚫⚪🔵
Weverton; Pavón, Luis Guedes (Kannemann), Viery (Wagner Leonardo) e Pedro Gabriel; Noriega, Leonel Pérez (Riquelme Freitas), Enamorado (Tetê), Gabriel Mec (Carlos Vinícius) e Amuzu; Braithwaite.
Técnico: Luís Castro
⚪🟢🔴Palestino🔴🟢⚪
Sebastián Pérez; Salgado (Garguez), Espinoza, Roco e León; Julián Fernández, Gallegos e Montes (Tapia); Carrasco (Araya), Alegría (Munder) e Ronnie Fernández (Nelson da Silva).
Técnico: Cristián Muñoz
Como foi o jogo
Aos quatro minutos, Pavón arriscou de fora da área e Pérez espalmou. No rebote, Braithwaite, de peixinho, abriu o placar para o Grêmio.
O segundo gol dos donos da casa veio aos 23 minutos. A zaga do Palestino afastou de cabeça um cruzamento de Amuzu. Na entrada da área, Pavón dominou e soltou uma bomba no ângulo direito para marcar um golaço.
Próximos jogos
🔵⚪⚫Grêmio⚫⚪🔵
⚔️ Jogo: Grêmio x Santos
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 17
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
⚪🟢🔴Palestino🔴🟢⚪
⚔️ Jogo: Unión La Calera x Palestino
🏆 Competição: Campeonato Chileno - Rodada 13
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Municipal Nicolas Chahuan, em La Calera (CHI)