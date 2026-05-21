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Pavón celebra fim de jejum e vitória do Grêmio na Sul-Americana: “Muito feliz”

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Foto por SILVIO AVILA / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 20/05/2026 às 23:48

O lateral Cristian Pavón comemorou o fim do longo jejum de gols na vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Palestino, nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O argentino voltou a marcar após mais de um ano e ajudou a equipe gaúcha a garantir classificação para a próxima fase. O camisa 7 fez o segundo gol gremista na partida e balançou as redes pela primeira vez desde fevereiro de 2025.

"Muito feliz"

“A gente começou o jogo muito bem. Sabíamos que a gente tinha que estar tranquilo para ganhar. Três pontos que a gente estava precisando muito. Trabalho dia a dia. Consegui fazer um gol depois de muito tempo. Muito feliz, e muito feliz que o Grêmio ganhou”, afirmou.

Pavón também destacou o apoio recebido dos companheiros durante o período sem marcar e classificou a atuação diante do Palestino como uma das mais importantes desde que chegou ao clube.

“Sim (foi uma das partidas mais importantes pelo Grêmio). Meus companheiros sempre me incentivaram a continuar trabalhando dia a dia. Estou em outra posição, o gol fica mais difícil ainda. Hoje chegou depois de muito tempo. Pessoalmente, estou muito feliz”, completou.

Situação do Grêmio

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 10 pontos e garantiu vaga na próxima fase da Sul-Americana. A equipe agora busca a liderança do Grupo F na última rodada, contra o Montevideo City Torque.

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