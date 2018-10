Conmebol notifica River sobre irregularidade de Gallardo

A Conmebol já notificou o River Plate sobre a infração cometida pelo técnico Marcelo Gallardo no jogo de volta da semifinal da Libertadores. Foi pedido esclarecimentos por causa da presença do profissional no vestiário e contato via rádio com o auxiliar durante a partida contra o Grêmio.

Os dirigentes do tricolor gaúcho já estão no Paraguai e apresentaram uma apelação contra o River devido ao descumprimento da punição aplicada ao treinador. Na véspera da partida, o comandante do time argentino havia sido suspenso.

Mais cedo o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, afirmou que a comitiva gremista será recebida, porém lembrou que a decisão cabe ao tribunal disciplinar da Conmebol. Pelo descumprimento da pena, o Grêmio pedirá a reversão dos pontos da partida.