Arthur se lesiona e vira desfalque no Grêmio; veja prazo de retorno

O Grêmio informou nesta quinta-feira que o meio-campista Arthur foi diagnosticado com uma lesão de grau um no reto femoral da coxa direita. Segundo o clube, o prazo estimado para o retorno do atleta é de duas a três semanas.

INFORME MÉDICO 🇪🇪

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o meio-campista Arthur foi diagnosticado com lesão grau I no reto-femoral da coxa direita, com prazo estimado de retorno entre duas e três semanas. pic.twitter.com/tneIeFpE5f — Grêmio FBPA (@Gremio) April 30, 2026

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Atuou na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, Arthur esteve presente no empate em 0 a 0 contra o Palestino, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Começando entre os reservas, o jogador entrou no lugar de Dodi, na volta do intervalo e permaneceu em campo até o fim da partida.

Jogos que poderá perder

Caso se confirme um prazo de três semanas de ausência, o atleta desfalcará o Grêmio nas partidas contra Athletico-PR (Brasileirão), Riestra (Sul-Americana), Flamengo (Brasileirão), Confiaça (Copa do Brasil), Bahia (Brasileirão) e Palestino (Sul-Americana).

Próximo jogo do Grêmio

Jogo: Athletico-PR X Grêmio

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14

Data: 2 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)