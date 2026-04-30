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Arthur se lesiona e vira desfalque no Grêmio; veja prazo de retorno

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Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 30/04/2026 às 20:26

O Grêmio informou nesta quinta-feira que o meio-campista Arthur foi diagnosticado com uma lesão de grau um no reto femoral da coxa direita. Segundo o clube, o prazo estimado para o retorno do atleta é de duas a três semanas.

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Atuou na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, Arthur esteve presente no empate em 0 a 0 contra o Palestino, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Começando entre os reservas, o jogador entrou no lugar de Dodi, na volta do intervalo e permaneceu em campo até o fim da partida.

Jogos que poderá perder

Caso se confirme um prazo de três semanas de ausência, o atleta desfalcará o Grêmio nas partidas contra Athletico-PR (Brasileirão), Riestra (Sul-Americana), Flamengo (Brasileirão), Confiaça (Copa do Brasil), Bahia (Brasileirão) e Palestino (Sul-Americana).

Próximo jogo do Grêmio

⚔️ Jogo: Athletico-PR X Grêmio
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14
📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

 

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