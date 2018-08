Ex-Santos, Paulo Ricardo é anunciado pelo Fluminense

Na tarde desta terça-feira, o Fluminense anunciou a contratação de Paulo Ricardo. O zagueiro chega por empréstimo do Sion, da Suíça, e fica no Rio até o final da temporada de 2019.

“Fui muito bem recebido desde o primeiro dia em que cheguei aqui. Estou muito contente. Fui ao jogo pela Sul-Americana e vi um clima fantástico, torcida apoiando o tempo inteiro. Não tem como não se motivar em jogar nesse grande clube” disse o jogador.

Nas categorias de base, o jogador passou pelo Brusque, Figueirense e no Santos, clube pelo qual foi revelado para o profissional. Em 2014 estreou e integrou o elenco principal do Peixe. Na primeira partida da final do Paulistão de 2015, Paulo Ricardo ficou marcado negativamente: foi expulso após cometer uma penalidade. Apesar disso, no restante da temporada, ganhou destaque atuando como volante, com o técnico Dorival Júnior. Em seguida foi emprestado e, na sequência, vendido ao clube suíço. O atleta também acumula passagens pela base da Seleção.

“Cheguei agora da Europa, onde atuei por dois anos. Quero crescer aqui no Fluminense, fazer uma grande história, ganhar títulos e conquistar a torcida. A adaptação vai ser tranquila, rápida. Já conhecia o Gilberto, o Luciano e o Marcos Felipe, com quem joguei na Seleção Brasileira de base”, falou Paulo Ricardo.

O Fluminense enfrenta o Internacional na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro Série A, às 20h (de Brasília), no Maracanã.