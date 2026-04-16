Fluminense toma virada do Rivadavia e perde chance de liderar na Libertadores

Na noite desta quarta-feira, o Fluminense foi derrotado pelo Independiente Rivadavia por 2 a 1, de virada, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação do grupo

Com a derrota, o Tricolor perde a chance de ser líder, segue sem vencer na competição e ocupa a terceira posição do Grupo C, com apenas um ponto. Já o Rivadavia chega a seis pontos e lidera com duas vitórias em dois jogos.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪🟢 FLUMINENSE 1 X 2 RIVADAVIA 🔵⚪

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 2 (Grupo C)

🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Wesley Natã (Fluminense); Matías Fernández, Bonifacio, Sartori e Bolcato (Rivadavia)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Guilherme Arana, aos 9' do 1ºT (Fluminense)

⚽ Fabrizio Sartori, aos 36' do 1ºT (Rivadavia)

⚽ Alex Arce, aos 5' do 2ºT (Rivadavia)

Arbitragem

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

🔴⚪🟢 Fluminense 🟢⚪🔴

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio (John Kennedy), Freytes, Guilherme Arana; Martinelli, Hércules (Bernal), Ganso (Serna), Savarino, Canobbio (Wesley Natã) e Rodrigo Castillo.

Técnico: Luis Zubeldía

🔵⚪ Rivadavia ⚪🔵

Bolcato; Bonifacio (Elordi), Leonard Costa, Studer, Luciano Gómez (Osella); Bottari, José Florentín, Matías Fernández (Ríos); Sartori (Villalba), Arce (Bucca) e Villa.

Técnico: Alfredo Berti

Como foi o jogo

Aos nove minutos de jogo, Savarino recebeu pelo lado direito do ataque e cruzou para Guilherme Arana, que, na área, teve espaço para dominar e bater para abrir o placar a favor do Fluminense. Aos 36, após falta cobrada na área do time brasileiro, Fabrizio Sartori recebeu de Leonard Costa pelo alto e cabeceou para empatar o jogo.

Com apenas cinco minutos de segundo tempo, em contra-ataque do Rivadavia, a defesa do Fluminense se atrapalhou, o goleiro Fábio chegou a derrubar Sebastián Villa na área, mas Alex Arce ficou com a sobra e virou para a equipe argentina.

Próximo jogos

🔴⚪🟢 Fluminense 🟢⚪🔴

⚔️ Jogo: Santos x Fluminense

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12

📅 Data: 19 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Vila Belmiro

🔵⚪ Rivadavia ⚪🔵

⚔️ Jogo: Banfield x Rivadavia

🏆 Competição: Campeonato Argentino - Rodada 14 (Apertura)

📅 Data: 20 de abril de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 17h15 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Florencio Sola, Buenos Aires (ARG)