Fluminense perde do Bolívar e cai para a lanterna na Libertadores

Nesta quinta-feira, o Fluminense, foi derrotado pelo Bolívar por 2 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, na altitude de mais de 3500 metros de La Paz, na Bolívia, e segue sem vencer na competição.
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Situação do grupo
Com o resultado, o Fluminense segue com apenas um ponto e é o lanterna do Grupo C, com um ponto a menos que o Deportivo La Guaira, que é o terceiro. O Bolívar, por sua vez, vai a quatro e assume a segunda colocação, cinco pontos atrás do líder Independiente Rivadavia, que segue 100% na competição e lidera o grupo.
📋 Resumo do jogo
🔵⚪BOLÍVAR 2 X 0 FLUMINENSE🔴⚪🟢
🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 3 (Grupo C)
🏟️ Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)
📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: John García e Justiniano (Bolívar); Rodrigo Castillo e Facundo Bernal (Fluminense)
🟥 Cartões vermelhos: Facundo Bernal (Fluminense)
Gols
- ⚽ Robson Matheus, aos 6' do 1ºT (Bolívar)
- ⚽ Robson Matheus, aos 16' do 2ºT (Bolívar)
Expulsão
- 🟥 Facundo Bernal, aos 2’ do 2ºT (Fluminense)
Arbitragem
- Árbitro: Derlis Fabián López (PAR)
- Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
🔵⚪Bolívar⚪🔵
Lampe; Luis Paz, Arreaga, Gariglio, José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus (Ervin Vaca), Melgar (Saavedra); John García (Patito Rodríguez), Oyola (Velásquez) e Dorny Romero
Técnico: Vladimir Soria
🔴⚪🟢Fluminense🟢⚪🔴
Fábio; Guga, Ignácio, Freytes, Renê; Bernal, Hércules, Savarino (Alisson); Canobbio (Guilherme Arana), Serna (Soteldo) e Rodrigo Castillo (John Kennedy)
Técnico: Luis Zubeldía
Como foi o jogo
Com apenas seis minutos de jogo, Sagredo recebeu pela esquerda e cruzou baixo para Robson Matheus, que teve liberdade para bater de primeira e abrir o placar para o Bolívar. Logo no início da segunda etapa, aos dois minutos, Facundo Bernal recebeu o segundo amarelo, por reclamação, e deixou o Fluminense com um a menos.
O Bolívar ampliou aos 16, novamente com Robson Matheus, que recebeu cruzamento de Patito Rodríguez e, de cabeça, marcou o segundo do time da casa. No último lance do jogo, aos 50, o Fluminense chegou a descontar com Soteldo, mas, após análise do VAR, o lance foi anulado por impedimento de Guga.
Próximos jogos
🔵⚪Bolívar⚪🔵
⚔️ Jogo: Bolívar x San José
🏆 Competição: Campeonato Boliviano - Rodada 5
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Jesús Bermúdez, Oruro (BOL)
🔴⚪🟢Fluminense🟢⚪🔴
⚔️ Jogo: Internacional x Fluminense
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)