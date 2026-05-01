Fluminense perde do Bolívar e cai para a lanterna na Libertadores

Nesta quinta-feira, o Fluminense, foi derrotado pelo Bolívar por 2 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, na altitude de mais de 3500 metros de La Paz, na Bolívia, e segue sem vencer na competição.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Situação do grupo

Com o resultado, o Fluminense segue com apenas um ponto e é o lanterna do Grupo C, com um ponto a menos que o Deportivo La Guaira, que é o terceiro. O Bolívar, por sua vez, vai a quatro e assume a segunda colocação, cinco pontos atrás do líder Independiente Rivadavia, que segue 100% na competição e lidera o grupo.

📋 Resumo do jogo

🔵⚪ BOLÍVAR 2 X 0 FLUMINENSE 🔴⚪🟢

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 3 (Grupo C)

🏟️ Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

📅 Data: 30 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: John García e Justiniano (Bolívar); Rodrigo Castillo e Facundo Bernal (Fluminense)

🟥 Cartões vermelhos: Facundo Bernal (Fluminense)

Gols

⚽ Robson Matheus, aos 6' do 1ºT (Bolívar)

⚽ Robson Matheus, aos 16' do 2ºT (Bolívar)

Expulsão

🟥 Facundo Bernal, aos 2’ do 2ºT (Fluminense)

Arbitragem

Árbitro: Derlis Fabián López (PAR)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

🔵⚪ Bolívar ⚪🔵

Lampe; Luis Paz, Arreaga, Gariglio, José Sagredo; Justiniano, Robson Matheus (Ervin Vaca), Melgar (Saavedra); John García (Patito Rodríguez), Oyola (Velásquez) e Dorny Romero

Técnico: Vladimir Soria

🔴⚪🟢 Fluminense 🟢⚪🔴

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes, Renê; Bernal, Hércules, Savarino (Alisson); Canobbio (Guilherme Arana), Serna (Soteldo) e Rodrigo Castillo (John Kennedy)

Técnico: Luis Zubeldía

Como foi o jogo

Com apenas seis minutos de jogo, Sagredo recebeu pela esquerda e cruzou baixo para Robson Matheus, que teve liberdade para bater de primeira e abrir o placar para o Bolívar. Logo no início da segunda etapa, aos dois minutos, Facundo Bernal recebeu o segundo amarelo, por reclamação, e deixou o Fluminense com um a menos.

O Bolívar ampliou aos 16, novamente com Robson Matheus, que recebeu cruzamento de Patito Rodríguez e, de cabeça, marcou o segundo do time da casa. No último lance do jogo, aos 50, o Fluminense chegou a descontar com Soteldo, mas, após análise do VAR, o lance foi anulado por impedimento de Guga.

Próximos jogos

🔵⚪ Bolívar ⚪🔵

⚔️ Jogo: Bolívar x San José

🏆 Competição: Campeonato Boliviano - Rodada 5

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Jesús Bermúdez, Oruro (BOL)

🔴⚪🟢 Fluminense 🟢⚪🔴

⚔️ Jogo: Internacional x Fluminense

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14

📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)