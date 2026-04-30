Desfalcado, Fluminense divulga relacionados para jogo contra Bolívar

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Bolívar, marcada às 19h (de Brasília) desta quinta-feira. O jogo é válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores e será disputado no Estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz.

Nossos relacionados para enfrentar o Bolívar pela @LibertadoresBR! pic.twitter.com/lBs2hCwBvz — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 30, 2026

Desfalques

O Fluminense tem importantes baixas no setor do meio de campo. Além de Martinelli, que tem uma lesão grau 3 no músculo retofemoral anterior da coxa esquerda, o técnico Luis Zubeldía também não conta com: Lucho Acosta (lesão no joelho esquerdo), Nonato (transição após torção no tornozelo direito) e Paulo Henrique Ganso, que não viajou à Bolívia.

Além dos quatro meio-campistas, o Fluminense tem mais duas baixas no setor ofensivo. Matheus Reis (cirurgia no joelho) e Germán Cano (lesão muscular grau 2)

Fora os seis atletas, o Fluminense vai para a Bolívia com força total à disposição. Assim, é esperado que Luis Zubeldía escale: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Hércules e Alisson; Canobbio, Savarino e Rodrigo Castillo.

Confira os relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Pitaluga e Victor Eudes;

Defensores: Freytes, Guga, Arana, Ignacio, Igor Rabello, Jemmes, Fidelis, Millán, Renê e Samuel Xavier;

Meio-campistas: Alisson, Bernal, Hércules e Otávio;

Atacantes: Canobbio, Castillo, Kennedy, Serna, Soteldo, Savarino e Riquelme.

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