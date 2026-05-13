Acosta celebra classificação do Fluminense e destaca confiança após vitória

O meia Luciano Acosta comemorou a classificação do Fluminense às oitavas de final da Copa do Brasil após a vitória por 2 a 1 sobre o Operário-PR, nesta terça-feira, no Maracanã. Autor de um dos gols da partida, o argentino destacou a melhora da equipe dentro de campo e afirmou que o triunfo pode aumentar a confiança do elenco para a sequência da temporada.

VEEEEEEEENNNNNCE O FLUMINEEEEEENNNSEEE! CLASSIFICADOS! SAVARINO E LUCHO ACOSTA MARCAM, FLU VENCE O OPERÁRIO NO MARACA E ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL! VAAAMMMOS, TRICOLOR!🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/31flDoZBc0 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 13, 2026

"A confiança aumenta ganhando"

“Muito feliz por ter conseguido a classificação. Por ter ganhado de novo no Maracanã. Hoje tivemos um pouco mais de confiança para jogar, para fazer o tipo de jogo que estamos acostumados. A confiança aumenta ganhando. Temos que seguir nesse ritmo”, afirmou ao Prime Video.

Situação na Copa do Brasil

O Fluminense avançou de fase após vencer o Operário por 2 a 1 no jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Como o duelo de ida terminou empatado sem gols, o Tricolor garantiu a vaga nas oitavas de final da competição nacional.

Próximo jogo do Fluminense

O Fluminense volta a campo neste sábado, às 19h (de Brasília), quando enfrenta o São Paulo, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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