Hulk treina pela primeira vez junto ao elenco do Fluminense

Nesta quinta-feira, o Fluminense se reapresentou no CT Carlos Castillo e abriu a preparação para enfrentar o São Paulo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade foi o atacante Hulk, que realizou seu primeiro treino com o restante do grupo desde que chegou ao clube.

Vindo do Atlético-MG, Hulk se apresentou ao Tricolor das Laranjeiras na segunda-feira e, no dia seguinte, já conheceu as instalações do centro de treinamento e fez testes físicos. Nesta quinta-feira, o reforço treinou normalmente pela primeira vez com o restante do grupo.

Mesmo já integrado ao elenco e treinando, o atacante não estará à disposição de Zubeldía antes da Copa do Mundo, já que o clube precisa esperar a abertura da janela para registrar o jogador.

Primeiro dia de treino do Hulk com o restante do elenco no CT Carlos Castilho! #NósTemosOHulk 📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/58Ldp1BlI2 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 14, 2026



Castillo treina com proteção

O atacante do Fluminense foi a campo na reapresentação do Fluminense, mas ainda com proteção na perna e separado do restante do elenco. No último compromisso do time, pela Copa do Brasil, Castillo sofreu uma entrada dura e teve um corte profundo na canela.

No sábado, o Tricolor carioca volta a campo para enfrentar o São Paulo. A bola rola para o duelo às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Antes do jogo, o time terá uma programação especial para apresentar Hulk à torcida.

Situação no Brasileiro

O time comandado por Luis Zubeldía aparece na terceira posição da tabela do Brasileirão, com 27 pontos - três a menos que o Flamengo, segundo colocado, e sete a menos que o líder Palmeiras. Em caso de vitória no sábado, abriria seis pontos para o São Paulo, na quarta posição.