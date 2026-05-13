Com pênalti perdido, Fluminense elimina Operário-PR e vai às oitavas

Nesta terça-feira, o Fluminense venceu o Operário-PR por 2 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, e garantiu a classificação para as oitavas de final. Os gols do Flu foram marcados por Acosta e Savarino, enquanto Felipe Augusto fez para os visitantes.
C L A S S I F I C A D O S! VITÓRIA E VAGA NAS OITAVAS! POR MAIS ESSA TAÇA, FLUMINENSE! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/zPtcP8BcMB
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 13, 2026
Situação no confronto
Com o resultado, o Fluminense avançou às oitavas de final, uma vez que o primeiro jogo entre as equipes, em Ponta Grossa (PR), terminou em 0 a 0.
FICHA TÉCNICA
🟢🔴⚪FLUMINENSE 2 x 1 OPERÁRIO⚫⚪
🏆 Competição: Copa do Brasil (jogo de volta da quinta fase)
🏟️ Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📅 Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Aylon (Operário), Jemmes (Fluminense), Cuenú (Operário), Guga (Fluminense), Acosta (Fluminense), Edwin Torres (Operário) e Pedro Vilhena (Operário).
🟥 Cartões vermelhos: Edwin Torres (Operário).
Gols
- Savarino, aos 10' do 1ºT (Fluminense)
- Acosta, aos 37' do 1ºT (Fluminense)
- Felipe Augusto, aos 38' do 2ºT (Operário)
Arbitragem
- Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
- Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Escalações
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freyter e Arana; Nonato (Bernal), Hércules e Acosta (Ganso); Savarino, Canobbio (Serna) e John Kennedy (Castillo).
Técnico: Luis Zubeldía
OPERÁRIO: Vágner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes (Gabriel Feliciano); Índio (Neto Paraíba), Vinicius Diniz (Felipe Augusto) e Boschilia; Aylon (Edwin Torres), Pablo e Berto (Pedro Vilhena).
Técnico: Luizinho Lopes
Como foi o jogo?
Aos sete minutos do primeiro tempo, Acosta recebeu na área e Índio chegou atrasado, cometendo pênalti. Na cobrança, Savarino bateu forte e abriu o placar para o time da casa. Aos 37, Nonato achou um belo passe na grande área para Lucho Acosta, que brigou com o zagueiro para completar e ampliar a vantagem.
Aos dois minutos do segundo tempo, Cuenú interceptou a bola com a mão dentro da área e o árbitro marcou mais uma penalidade. Na cobrança, John Kennedy acertou a trave. O Operário diminuiu aos 38 minutos. Edwin Torres cruzou para a segunda trave e Jemmes deixou a bola passar. No lance, Felipe Augusto apareceu nas costas do defensor para completar para o gol. Torres foi expulso quatro minutos depois, quando matou um contra-ataque da equipe carioca.
Próximos jogos
FLUMINENSE 🟢🔴⚪
- Fluminense x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 16/05 (sábado), às 19h (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
OPERÁRIO ⚫⚪
- Operário x Náutico (nona rodada da Série B do Brasileiro)
- Data e horário: 16/05 (sábado), às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)