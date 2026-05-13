Com pênalti perdido, Fluminense elimina Operário-PR e vai às oitavas

Nesta terça-feira, o Fluminense venceu o Operário-PR por 2 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, e garantiu a classificação para as oitavas de final. Os gols do Flu foram marcados por Acosta e Savarino, enquanto Felipe Augusto fez para os visitantes.

C L A S S I F I C A D O S! VITÓRIA E VAGA NAS OITAVAS! POR MAIS ESSA TAÇA, FLUMINENSE! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/zPtcP8BcMB — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 13, 2026

Situação no confronto

Com o resultado, o Fluminense avançou às oitavas de final, uma vez que o primeiro jogo entre as equipes, em Ponta Grossa (PR), terminou em 0 a 0.

FICHA TÉCNICA



🟢 🔴 ⚪ FLUMINENSE 2 x 1 OPERÁRIO⚫⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil (jogo de volta da quinta fase)

🏟️ Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📅 Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Aylon (Operário), Jemmes (Fluminense), Cuenú (Operário), Guga (Fluminense), Acosta (Fluminense), Edwin Torres (Operário) e Pedro Vilhena (Operário).

🟥 Cartões vermelhos: Edwin Torres (Operário).

Gols

Savarino, aos 10' do 1ºT (Fluminense)

Savarino, aos 10' do 1ºT (Fluminense) Acosta, aos 37' do 1ºT (Fluminense)

Acosta, aos 37' do 1ºT (Fluminense) Felipe Augusto, aos 38' do 2ºT (Operário)

Arbitragem

Árbitro : João Vitor Gobi (SP)

: João Vitor Gobi (SP) Auxiliares : Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Escalações

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freyter e Arana; Nonato (Bernal), Hércules e Acosta (Ganso); Savarino, Canobbio (Serna) e John Kennedy (Castillo).

Técnico: Luis Zubeldía

OPERÁRIO: Vágner; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes (Gabriel Feliciano); Índio (Neto Paraíba), Vinicius Diniz (Felipe Augusto) e Boschilia; Aylon (Edwin Torres), Pablo e Berto (Pedro Vilhena).

Técnico: Luizinho Lopes

Como foi o jogo?

Aos sete minutos do primeiro tempo, Acosta recebeu na área e Índio chegou atrasado, cometendo pênalti. Na cobrança, Savarino bateu forte e abriu o placar para o time da casa. Aos 37, Nonato achou um belo passe na grande área para Lucho Acosta, que brigou com o zagueiro para completar e ampliar a vantagem.

Aos dois minutos do segundo tempo, Cuenú interceptou a bola com a mão dentro da área e o árbitro marcou mais uma penalidade. Na cobrança, John Kennedy acertou a trave. O Operário diminuiu aos 38 minutos. Edwin Torres cruzou para a segunda trave e Jemmes deixou a bola passar. No lance, Felipe Augusto apareceu nas costas do defensor para completar para o gol. Torres foi expulso quatro minutos depois, quando matou um contra-ataque da equipe carioca.

Próximos jogos

FLUMINENSE 🟢 🔴 ⚪

Fluminense x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(15ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 16/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

OPERÁRIO ⚫ ⚪