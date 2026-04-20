Saúl celebra retorno e assistência em vitória do Flamengo sobre o Bahia

Neste domingo, o Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0, no Maracanã, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Mengão chegou à quinta vitória consecutiva em todas as competições.

Em entrevista ao Premiere, o meia Saúl, que deu a assistência para o segundo gol da equipe, marcado por Lucas Paquetá, comemorou a volta aos gramados após passar quatro meses fora em decorrência de uma tendinopatia insercional do Aquiles.

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"Muito feliz por estar de volta"

"Muito feliz por estar de volta. Tive muita sorte, minha filha veio me ver hoje pela primeira vez em muito tempo. Não está sendo um dia fácil para mim. Meu filho, Ameliano, está na UTI e ficamos três dias dormindo no hospital. Fico feliz de poder jogar hoje e desfrutar", disse o espanhol.

"Foi uma boa vitória, três pontos, um grande trabalho. Antes de entrar eu disse para o quarto árbitro que eu ia fazer gol. Não pude fazer o gol, mas dei a assistência pelo menos, estou feliz", concluiu.

"Fenômeno"

Autor do primeiro gol do Flamengo, Arrascaeta, que homenageou Oscar Schmidt em sua comemoração, destacou a importância da vitória e mandou um recado à família do "Mão Santa".

"Um jogo que era muito importante para nós. Vencer dentro de casa e continuar na parte de cima da tabela. Queria aproveitar para mandar um grande abraço para toda a família e amigos de Oscar, neste momento tão difícil. Tinha colocado na minha cabeça que queria fazer um gol para aumentar essa homenagem tão especial. Fico feliz de poder compartilhar com todo o pessoal esse momento. Foi para retribuir e homenagear esse fenômeno que era o Oscar, dentro e fora das quadras", indagou.

Situação na tabela

Com o resultado, o Flamengo venceu a quinta seguida e segue na vice-liderança, com 23 pontos, seis atrás do líder Palmeiras, mas tem um jogo a menos.

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